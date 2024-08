Hospitalizan de Emergencia a Zac Efron en España, ¿Qué le Pasó al Actor?

Zac Efron, reconocido por su papel en High School Musical, ha causado preocupación entre sus seguidores tras la noticia de su hospitalización de emergencia en España. Acá te contamos qué le pasó al actor.

Según reportó el medio de comunicación TMZ, el actor estaba de vacaciones en Europa para descansar tras sus últimos proyectos y al llegar a España, sufrió un accidente en una alberca del lugar donde se hospedaba que requirió su hospitalización.

Tras el incidente, Zac Efron fue atendido inicialmente por dos trabajadores en el sitio, pero debido a la gravedad fue trasladado a un hospital en España, según se lee en el informe emitido:

El representante del actor informó que fue dado de alta el sábado 3 de agosto y se encuentra en recuperación, aunque no se revelaron detalles específicos del incidente.

Hasta el momento, el actor no ha utilizado sus redes sociales ni por otros medios para responder a sus fans sobre su estado de salud.

Cabe destacar que en 2022, el actor también sufrió un grave accidente, según habló con Entertainment Tonight, después de desmentir los rumores de que se había realizado una presunta operación en su rostro, aclarando que en realidad se rompió la mandíbula.

El actor explicó que el accidente ocurrió cuando se resbaló a causa de un charco cerca de su casa y para su recuperación, requirió alambres en la boca.

Mi mamá me lo dijo (sobre las críticas). No leo mucho Internet, así que no me importa una mierda, aunque fue divertido, casi muero, pero estamos bien