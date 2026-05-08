Mundial 2026: México Tendrá su Propia Inauguración, ¿Cuándo y Dónde Será y Qué Artistas Estarán?

El Mundial 2026 hará historia no solo por ser el primero con 48 selecciones, sino también porque tendrá tres ceremonias inaugurales: una en México, otra en Canadá y una más en Estados Unidos. Y sí, México contará con su propio show especial antes del partido inaugural de la Copa del Mundo.

¿Cuándo y dónde es la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en México?

La FIFA confirmó que la ceremonia inaugural en territorio mexicano se realizará el próximo 11 de junio de 2026 en el ahora llamado Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), previo al partido entre la Selección Mexicana y Sudáfrica.

De acuerdo con información difundida por FIFA, el espectáculo contará con una mezcla de artistas mexicanos e internacionales que buscarán representar la diversidad musical del país anfitrión.

¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026 en México?

Entre los nombres confirmados para el show aparecen:

Maná

Alejandro Fernández

Belinda

Los Ángeles Azules

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Tyla

México abrirá el Mundial por tercera vez

La ceremonia tendrá un valor histórico adicional, ya que el Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones mundialistas, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

Según reportes, el espectáculo empezará aproximadamente 90 minutos antes del silbatazo inicial y combinará música, tradición mexicana, efectos visuales y una producción inspirada en los shows de medio tiempo de grandes eventos deportivos.

Además de México, Canadá tendrá su ceremonia en Toronto y Estados Unidos realizará otra en Los Ángeles, cada una con artistas distintos para representar la identidad cultural de cada país anfitrión.