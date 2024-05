Influencer Mexicana Sufre Infarto Cerebral tras Ponerse Bótox en Dubái

JousFit, la célebre influencer dedicada al ejercicio, compartió que sufrió un infarto cerebral. La mexicana afincada en Dubái tuvo una reacción tras ponerse bótox que requirió que fuera internada de emergencia.

A través de su cuenta de Instagram, JousFit compartió que había sido hospitalizada. Según dijo, sufrió un infarto cerebral tras ponerse bótox.

Antes del incidente la influencer publicó en sus redes sociales:

Dije que no lo iba a volver hacer y aquí estoy. Me vengo a poner un poquito de bótox porque arrugo demasiado la cara.

Horas más tarde, su pareja, Óscar Infante, publicó que la influencer había sufrido una reacción alérgica. Tras convulsionar, JousFit tuvo que ser internada de emergencia y poco después se confirmó que la reacción había desencadenado un infarto cerebral.

Por fortuna los médicos del hospital a donde fue trasladada en Dubái consiguieron estabilizarla. Un día más tarde, JousFit ha publicado un mensaje en su Instagram donde contó los pormenores del incidente:

Me convulsioné muchas veces, me desmayé y perdí el conocimiento. […] No respiraba, mis ojos estaban en blanco, mis uñas negras, mi boca negra, estaba transparente.