Itatí Cantoral Confirma que Regresa a las Telenovelas: ‘Amo a las Villanas’

Itatí Cantoral ha confirmado en exclusiva que volverá a las telenovelas. La actriz también contó el orgullo que le produce saber que sus papeles como villana han influido en una nueva generación de actrices.

Tras algunos proyectos en otras televisoras, Itatí Cantoral ha vuelto a Televisa, la empresa donde inició su carrera siendo apenas una adolescente. Al respecto dijo en exclusiva para Hoy:

La actriz también contó que siempre fue su sueño ingresar a Televisa y que siempre deseó aparecer en telenovelas:

Me acuerdo que de chiquita decía ‘yo quiero entrar ahí a Televisa San Ángel’. Y miren todo lo que he logrado. Agradezco infinitamente a Dios. Agradezco mucho a la empresa Televisa por la confianza que me han tenido durante toda mi carrera y sí, me siento en mi casa.