¿Quién es Jessie Cave? Actriz de Harry Potter que Fue Excluida de una Convención por su OnlyFans

Jessie Cave, la actriz que dio vida a Lavender Brown, la enamoradiza alumna de Gryffindor, en Harry Potter, dijo que fue excluida de una convención por tener una cuenta de OnlyFans.

A través de Substack, Cave expresó su molestia por la exclusión argumentando que otros actores que tienen escenas de intimidad en películas y series sí son bienvenidos.

"Recientemente me enteré de que no me habían reservado un lugar en una convención de Harry Potter, ya que ahora estoy en OnlyFans. Me explicaron que era porque era familiar y OnlyFans estaba afiliado al porno. Esto me desconcertó, ya que algunos actores que participan en convenciones (la mayoría, de hecho) han trabajado en televisión y películas con escenas íntimas", escribió.

¿Quién es Jessie Cave?

Jessica Alice Cave Lloyd, conocida en el mundo artístico como Jessie Cave, es una actriz británica, famosa por interpretar a Lavender Brown en Harry Potter. Cave fue elegida para interpretar el papel entre más de 700 candidatas.

Antes de convertirse en actriz, Jessie consideró dedicarse a otra cosa, incluso fue aceptada en la universidad de Manchester, pero optó por la actuación.

Después de Harry Potter, Cave obtuvo otros papeles en dramas para televisión como Summerhill y en la película Inkheart. En 2014 interpretó a Annie Maddocks en el drama adolescente británico Glue.

Jessie Cave interpretó a Lavender Brown en Harry Potter. Foto: Warner Bros.

Jessie Cave quien ahora tiene 38 años, abrió su cuenta de OF en marzo, y dijo que aunque no le gustaría que los fans de Harry Potter la cancelaran, está lista para dejarlo ir y pasar la estafeta a la actriz que interpretará a su personaje en la serie que será un reinicio de la saga.

"No me preocupa la perspectiva de que no haya más convenciones de Harry Potter. Ahora habrá un nuevo elenco, y son tiempos diferentes. Además, he participado en convenciones durante más de 15 años y tengo suficientes fotos y recuerdos de magos.

"El dinero que ganaba firmando fotos de mi cara era el único ingreso real que ganaba (...). Es hora de dar un paso adelante e interpretar nuevos personajes", dijo.

¿Crees que tener una cuenta de OnlyFans sea una razón válida para impedirle la entrada a una actriz a una convención?

