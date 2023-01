Depp Contra Heard, el Juicio del que Nadie Salió Ileso

Johnny Depp y Amber Heard se enfrentaron en el juicio más mediático del año en Estados Unidos, que ha supuesto la caída en desgracia del actor, pese a haber ganado el proceso por difamación frente a su exmujer, que lo había acusado de maltrato.

Ambos se enamoraron en el set de rodaje de la película "The Rum Diaries" en 2009 y formalizaron su relación siete años después en un matrimonio que no duró más de quince meses.

Las supuestas conductas violentas de Depp tras consumir alcohol y drogas fueron denunciadas públicamente en reiteradas ocasiones por su expareja hasta que una columna publicada en el diario estadounidense The Washington Post hizo saltar la chispa.

El artículo -escrito por la propia Heard en 2018 y en el que se retrataba como una figura pública que representaba el "abuso doméstico"- enfureció al actor, que la demandó por difamación y pidió una compensación de 50 millones de dólares por daños y perjuicios.

El litigio se inició el 11 de abril en un tribunal del condado de Fairfax (Virginia, Estados Unidos) y acabó casi dos meses después con un veredicto que daba la razón parcialmente a Depp.

El jurado popular, compuesto por cinco hombres y dos mujeres, determinó por unanimidad que tres frases de la columna eran falsas, difamatorias y fueron escritas con mala intención, a pesar de que no mencionaban explícitamente al exmarido.

Heard fue condenada a abonar 10 millones de dólares por daños provocados a su expareja y otros 5 en concepto de multa, aunque la jueza Penney Azcarate, del condado de Fairfaix, finalmente rebajó esta última cantidad a 350,000 dólares.

La sentencia también contempló que Depp debía pagar 2 millones de dólares a su exmujer, quien había interpuesto una contrademanda, también por difamación, basada en una afirmación expresada por el antiguo abogado del actor Adam Waldman.

Johnny Depp fuma durante una pausa en el juicio en Virginia. Foto: AFP | Archivo En el juicio, en el que ambos se acusaron de abuso físico y verbal, también intervinieron policías, representantes, empleados domésticos y hasta la terapeuta de la pareja, quien en una de las primeras declaraciones de la vista oral insistió en que el abuso se daba por parte de ambos.

Más allá del veredicto del jurado, cuyo cometido no era culpar de abuso a ninguno de los implicados, la imagen pública y la carrera de ambas estrellas de Hollywood se vieron gravemente perjudicadas.

Fotografías, grabaciones de discusiones, descripciones de fetiches sexuales y hasta episodios escatológicos se convirtieron en protagonistas durante este juicio que polarizó a la sociedad y caricaturizó a Depp y a Heard.

Amber Heard durante juicio contra Johnny Depp. Foto: AFP |Archivo Para mayor expectación, las sesiones fueron emitidas por internet provocando que el caso fuera tan polémico que los nombres de Depp y Heard -junto al de Will Smith- fueran los más buscados a nivel mundial en el navegador Google en 2022.

Las redes sociales se llenaron de opiniones radicales con las que usuarios de plataformas como Twitter se posicionaron de forma vehemente en el bando de Heard o, por el contrario, en defensa de Depp.

Algunos se refirieron al actor como un maltratador al que la industria de Hollywood debía boicotear; otros acusaron a Heard de falso testimonio y de victimizarse.

Las consecuencias de esa guerra virtual han trascendido a la realidad y han creado un ambiente aún más tenso que ha acabado repercutiendo en el ámbito profesional del otrora matrimonio.

Depp fue apartado del reparto del filme Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, inspirado en el universo Harry Potter, y este año solo ha participado como actor en el rodaje del drama histórico Jeanne du Barry, donde encarna al monarca francés Luis XV.



La batalla legal también ha empañado la carrera de Heard, que en mayo dijo ser víctima de una campaña difamatoria por la que se habrían recortado sus minutos en pantalla dentro de la cinta Aquaman and the Lost Kingdom. Tampoco se ha embarcado en ninguna película desde 2021.

Heard apeló el fallo el pasado 7 de diciembre. Según su defensa se hubo varios errores durante el proceso, por ejemplo que el tribunal se haya negado a admitir como pruebas comunicaciones entre la actriz y algunos médicos.

Sin embargo el 19 de diciembre anunció en su cuenta de Instagram que llegó a un acuerdo con su exesposo para dar por terminado el caso de difamación.

“Incluso si mi apelación hubiera sido exitosa, el mejor resultado hubiera sido un nuevo juicio, con un nuevo jurado que hubiera tenido que considerar la evidencia otra vez. Simplemente no puedo someterme a eso por tercera vez”, escribió.

