Justin Timberlake Elimina Publicaciones de Instagram tras Memorias de Britney Spears

Justin Timberlake sorprendió a sus fanáticos tras eliminar todas sus publicaciones en Instagram, a meses de que se publicó el libro de memorias de su expareja, Britney Spears.

Fue a principios de esta semana cuando los seguidores del exintegrante de NSYNC notaron que no había publicaciones en la cuenta del cantante, y que únicamente había sobrevivido su foto de portada en la que se observan los ojos de Timberlake en el reflejo de un espejo.

El intérprete fue duramente criticado después de que Britney Spears reveló en su autobiografía, The woman in me, que tuvo un aborto mientras sostenía un noviazgo con Timberlake. La intérprete de Toxic precisó que se sometió al procedimiento porque Timberlake no estaba de acuerdo en convertirse en padre en aquel entonces.

Amaba mucho a Justin, siempre esperé que algún día tuviéramos una familia. Esto pasaría mucho antes de lo previsto, pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo, dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes.

El portal especializado Page Six informó que el cantante intentó apaciguar la polémica bloqueando los comentarios en sus publicaciones.

En el mismo libro, la Princesa del Pop añadió que Timberlake también la engañó con otra mujer "muy famosa" durante la relación que sostuvieron entre 1999 y 2002.

Tras la publicación del libro, Justin Timberlake mantuvo un perfil bajo, e incluso fue captado en México junto a su esposa, Jessica Biel, y sus dos hijos.

A pesar de la polémica, los fanáticos del intérprete de SexyBack también señalan que la eliminación de las publicaciones podría ser una señal de que música nueva se encuentra en camino, pues varias estrellas, como Dua Lipa o Bad Bunny, han recurrido a esta técnica previa a nuevos lanzamientos.

Hace unos meses, el propio Timberlake había señalado que estrenaría música nueva en 2024.

