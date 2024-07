Una de las agrupaciones más exitosas de la música duranguense, K-Paz de la Sierra, mantiene vivo el recuerdo de lo que fue el 'boom' de dicho género a inicios de los años 2000, pero reconoce que su tiempo ha pasado y ahora la música grupera ha evolucionado con otro tipo de versiones como los llamados 'corridos tumbados' o 'corridos bélicos', versiones que no se asemejan en nada a las del pasado.

"Los corridos ya no son como los de antes. Ahorita estamos hablando de que cada corrido que sale es de temas fuertes, haciendo alusión a grandes capos de la mafia. En lo personal no me gustan porque los niños crecen escuchando eso", declaró Emmanuel Garibo, vocalista de K-Paz de la Sierra.

La música de ahora ha cambiado mucho, evolucionado en el tipo de letras, ya casi no escuchamos muchos temas románticos.

"Sobre los narcocorridos, si un niño los escucha es porque el papá deja que lo haga. Los hijos son el reflejo de los padres. Hay que poner un poco más de atención y no quitarles la inocencia. Todo llega en su momento", agregó la segunda voz Luis Guadarrama.

Pese a ello, la agrupación respeta los gustos musicales de cada uno, sobre todo de las nuevas generaciones, ya que, en su momento, ellos desplazaron a otro tipo de música como la 'quebradita', por lo que entienden el proceso que se vive actualmente.

"Ya casi no se escucha la música de Banda Machos, Banda Maguey, tampoco del duranguense, pero no significa que los grupos hayan desaparecido. K-Paz de la Sierra nunca ha dejado de existir, simplemente que el radar ya los dejó de mirar un poco porque salieron corrientes nuevas", aseguró Garibo.

Nosotros vamos a tratar de seguir manteniendo el legado que nos dejó el patrón Sergio Gómez para que nuevas generaciones sigan escuchando esta música tan bonita, alegre, romántica, con la que dan ganas de bailar, de estar feliz un rato, te pone contento.

"Qué bueno que haya muchos gustos musicales, y entre ellos que nos arrastren para que la gente sepa también de K-Paz de la Sierra", agregó Guadarrama.

Listos para presentarse en el 'Arre'

K-Paz de la Sierra es uno de los grupos confirmados para la segunda edición del Festival grupero 'Arre', y estarán presentándose ante los fans el domingo 8 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"Estamos bien contentos y agradecidos de que nos hayan invitado a este festival, uno de los más importantes, que está agarrando mucho auge en la CDMX. El día de nuestra presentación vamos a dar lo mejor de nosotros para que la gente se quede bien contenta y en un futuro vuelvan a pedir a K-Paz de la Sierra", prometió Emmanuel.

VIDEO: "Regreso a Mis Raíces": Pedro Capó Estrena Nueva Canción, ‘Sabe Bien’

La agrupación adelantó que durante su presentación realizarán un homenaje al fallecido Sergio Gómez, exvocalista y fundador de K-Paz de La Sierra.

"Cuando Sergio murió en 2007 los representantes querían que el grupo parara, pero les dijimos que eso no era lo que hubiera querido. Muchas familias dependen del grupo y aquí estamos hasta la fecha, todavía trabajando", aseguró Luis.

Se siente bien bonito que los jóvenes se sepan tus canciones. Niños de 5 a 7 años se quieren subir a bailar con nosotros, se saben las canciones, y es una satisfacción y compromiso bien grande seguir haciendo las cosas lo mejor posible para que otras generaciones se acuerden de esta música.

