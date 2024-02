¿Viene a México? Kanye West Revela Misterioso Mensaje con Supuesta Gira Mundial

Kanye West alistaría una visita a México, según una historia de Instagram publicada por el propio rapero durante la noche del 6 de febrero y que posteriormente fue eliminada.

El intérprete de Flashing Lights compartió un documento en el que se anuncian varias ciudades de Estados Unidos y otras partes del mundo con Egipto y España, donde además se observa la fecha del 3 de agosto de 2024 reservada para la Arena CDMX.

Aparentemente, este documento fue compartido por el equipo del rapero al propio músico, pues incluso se habla de cifras, pues se contempla que esta gira dejaría ganancias de al menos 16 millones de dólares garantizados para Yeezy.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada por ninguna promotora, y de hecho la historia ya fue eliminada.

Historia compartida por Kanye West. Foto: Instagram @kanyewest

Noticia relacionada: Video | Bianca Censori, Esposa de Kanye West, Pasea por L.A. con Ropa Transparente

¿Kanye West ha visitado México?

El rapero únicamente ha visitado México en una ocasión, cuando en 2008 ofreció dos conciertos en la Ciudad de México y uno más en Monterrey, Nuevo León, como parte de la gira Glow In the Dark. Desde entonces, Ye no se ha presentado en el país.

Historias recomendadas:

Con información de N+

OAGL