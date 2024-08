¡Nueva Conquista de la Bichota! Karol G Llega al Mundo de los Videojuegos

Karol G ha vivido un gran año este 2024, y lo sigue demostrando con la conquista de nuevos territorios.

La intérprete de éxitos como Si antes te hubiera conocido y Contigo incursionará en un nuevo campo: el de los videojuegos.

La intérprete conocida como 'La Bichota' debutará en el videojuego Fortnite, la popular franquicia estilo 'battle royale', que además recientemente presentó su modalidad 'Festival'.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales oficiales del videojuego.

Grammy-winning global superstar and pop culture powerhouse @karolg is bringing her latin rhythm and signature style to the world of Fortnite 🌸🐬☀️@FNFestival Season 5 launches tomorrow: https://t.co/2iS6Kk8lF1 pic.twitter.com/UsUreJpEec