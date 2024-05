Karol G Fue Nombrada Mujer del Año en la Música por la Revista Billboard

Karol G fue reconocida como la Mujer del Año 2024 por la revista Billboard, como parte de la gala Mujeres Latinas en la Música 2024.

De acuerdo con los organizadores, la colombiana será reconocida en la gala del próximo 9 de junio "por sus extraordinarios logros", además de su gran impacto en la industria de la música.

La publicación describe a Karol G como "una fuerza dominante", pues el año pasado se convirtió en la primera artista femenina en encabezar el prestigioso listado Billboard 200 gracias a su exitoso álbum Mañana será bonito. Gracias a esta producción también emprendió una exitosa gira por estadios, con la que visitó México para presentarse en Monterrey, Guadalajara y la CDMX.

Billboard Mujeres Latinas en la Música celebrates @KarolG as WOMAN OF THE YEAR 🏅 Join us for a very special night filled with music, talent, and women on Sunday, June 9th at 9PM/8C on @Telemundo. #BBMujeresLatinas



Click here for more details: https://t.co/2Z9GFOdqu5 pic.twitter.com/BCykXlAges