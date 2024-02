Kim Kardashian habló por primera vez de su exmarido, Kanye West, después de su divorcio, y aseguró que la crianza compartida de sus cuatro hijos "es difícil. Realmente es endiabladamente difícil".

En una entrevista que dio para el podcast Angie Martinez IRL, de la rapera con el mismo nombre, la socialité, quien habló entre lágrimas, dijo: “Tuve el mejor padre, tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos”.

La empresaria estadounidense no habló sobre los comentarios antisemitas de West, quien ahora se hace llamar Ye, sólo dijo que protege a sus hijos lo mejor posible de los medios de comunicación, limitando su acceso a las redes sociales.

Si no conocen las cosas de las que se hablan o lo que sucede en el mundo, ¿por qué iba yo a transmitirles esa energía? Son asuntos muy para los adultos, que no están listos para manejar

Kanye West se ha mantenido envuelto en la polémica tras sus declaraciones. Sus cuentas de Instagram y Twitter fueron bloqueadas después de publicar una foto con una esvástica fusionada con una estrella de David.

Al respecto, Kardashian declaró que permanecerá junto a la comunidad judía y pidió que la violencia hacia ellos llegue a su fin.

Un día mis hijos me agradecerán por sentarme aquí y no haber vapuleado a su padre cuando pude. Me lo agradecerán y responderé en privado cualquier cosa que quieran saber. Ya no me corresponde meterme en esas cosas