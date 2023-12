¡El Fin de Una Era! Kiss se Despide de los Escenarios, pero Seguirán Rockeando en 'Digital'

La legendaria agrupación Kiss se despidió de los escenarios este fin de semana, con el último concierto de su gira End of the Road en el Madinson Square Garden de Nueva York, Estados Unidos, pero la banda seguirá rockeando de forma de holograma o avatar digital.

Paul Stanley, Gene Simmons, fundadores de la banda, junto con Tommy Thayer (guitarrista) y Eric Singer (baterista) intepretaron por última vez sus grandes éxitos como Rock and Roll all nite y I was made for lovin' you. Al final de la presentación, los miembros de la agrupación bajaron del escenarios, pero fueron suplantados por sus ávatares digitales para interpretar God gave rock and roll to you.

A través de su canal de YouTube, Kiss publicó un video en el que se muestra cómo sus movimientos fueron capturados para posteriormente digitalizarse y dar vida a los hologramas.

Kiss merece seguir viviendo porque es más grande que nosotros.

Estos avatares fueron creados gracias a una asociación con la empresa Pophouse Entertainment, de origen sueco, que reconoce a la legendaria banda de glam rock como "la primera banda estadounidense en adoptar hologramas digitales".

La empresa tecnológica asegura que esto es parte del camino rumbo a la "inmortalización" de Kiss, pues asegura que de esta forma, la banda seguirá presentándose durante varias décadas.

Para la creación de los hologramas también se sumó Industrial Light & Magic, empresa especializada en efectos visuales que fue fundada por el cineasta George Lucas.

El bajista Gene Simmons reconoció que gracias a la tecnología, la banda podrá conservar su juventud e incluso llegará a más lugares.

De esta forma, Kiss se suma a la agrupación sueca ABBA, pionera en el uso de este tipo de tecnología.

