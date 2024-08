La Casa de los Famosos 2024: 'La Jefa' se Pronuncia Luego del Pleito entre los Habitantes

Luego de que en las primeras horas de este martes se detonaran una serie de discusiones entre los habitantes de La Casa de los Famosos por la broma que le hicieron a Sian Chiong, La Jefa emitió un comunicado.

Durante la gala de este martes, Odalys Ramírez y Diego de Erice les leyeron el pronunciamiento debido a las diferencias ocurridas luego de la competencia por el liderazgo de la casa.

Pero lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que se superen los límites del respeto y aquí quiero ser bien clara y enfática.

Tras la lectura del comunicado, Mariana Echeverría pidió una disculpa a nombre de todos los habitantes e insistió en que fue “una noche difícil” y que estar encerrado no justifica el hecho que cometieron.

Nos levantamos, hicimos una reflexión dentro de cada uno de nosotros… y ante esto queremos pedir una disculpa todos los integrantes a toda la gente que nos está viendo, nuestros familiares, ustedes mismos y a todo México que nos vio.

No es la actitud que queremos mostrar, no es el mensaje que queremos comunicar. Estamos arrepentidos de los que sucedió ayer. Nosotros hicimos una junta, tomamos una reflexión interna, expresamos lo que sentíamos, tratamos de solucionar. Sabemos que es una competencia y lo trataremos de llevar de la manera que debe de ser. Ofrecemos la disculpa y seguiremos jugando. Cada quien segurá el juego limpio, pero esto no volverá a suceder