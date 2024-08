¿Shanik Traicionará al Cuarto Mar? La Enfrentan y Se Va a Llorar al Equipo Tierra

La noche de este jueves, durante la cena de nominados, Karime, Arath, Briggitte y Gala pusieron en la mesa la discusión de armar una estrategia como cuarto Mar, luego de que salieran nominados y el cuarto Tierra se mantenga fuerte en el reality.

Karime les planteó la necesidad de organizarse en la próxima nominación, porque de lo contrario están en riesgo de ser sacados por los integrantes Tierra.

Sin embargo, al cuestionar a Shanik sobre su lealtad, esta confesó que nominó como se lo aconsejó Adrián Marcelo y en venganza por los puntos que le dieron Gala y Briggitte en la primera nominación.

Pese a que le intentaron explicar la estrategia, Shanik se enojó y empezó a discutir en la cena, lo que ya auguraba una noche difícil dentro de la casa.

Karime le insistió en la necesidad de aliarse y como cuarto no nominarse, solo tirar los puntos a los integrantes Tierra, a lo que Shanik se negó y comunicó que no daría puntos como ellos quieren.

Arath reiteró que él solo le entrará a la estrategia si y solo si Shanik confirma su lealtad con el cuarto, porque de lo contrario seguirá jugando solo.

Noticia Relacionada: La Casa de los Famosos 2024: Ricardo Peralta Vence a Sian y Conserva la Salvación

La estrategia principal que están formando como cuarto consiste en que no se darán puntos entre ellos en la próxima nominación. Solo los dirigirán a los integrantes del cuarto Tierra.

Además, a partir de este viernes, no permitirán que Mariana siga al frente de la cocina, pues Arath dijo que lo está usando eso como estrategia y ellos se lo han permitido.

La periodista dijo a sus compañeros que no se quiere meter en problemas y que ella va sola, además de que nominará como su corazón le indique.

Sin embargo, sus compañeros en un afán de lograr la alianza le prometieron que si se une a ellos no la nominarán el próximo miércoles.

Pero, no contaban con su astucia y con lágrimas en los ojos fue a llorarle a los integrantes del cuarto Tierra.

No puedo decir nada, pero me hubiera gustado que de suerte me tocará en este cuarto (Tierra)