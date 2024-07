La Casa de los Famosos México 2024: Paola Durante Habla de un Gran Aprendizaje tras Expulsión

Paola Durante, la primera expulsada de La Casa de los Famosos México 2024, habló del aprendizaje que tuvo durante su breve estancia.

Paola Durante dijo que su salida pudo ser porque la gente no la alcanzó a conocer como al resto de los participantes, quienes tuvieron tiempo suficiente para hablar con su público y pedirles el apoyo de su voto para permanecer en la casa más famosa de México.



Paola Durante reconoció, en una conversación con Galilea Montijo, que el público la notó “un poquito miedosa”, pues ver a Mario Bezares le removió recuerdos que pensó que ya había superado respecto al caso de Paco Stanley.

Yo creo que sí, me vieron un poquito miedosa, me costó mucho trabajo porque me removió muchas cosas, yo estaba muy tranquila antes de entrar, pero creo que el estar en esa cama esperando el ver a Mario después de tanto tiempo. Él ha sido más fuerte que yo, pensé que yo ya estaba lista.