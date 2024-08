La Casa de los Famosos México 2024: Potro Habla de su Relación con Adrián Marcelo

Luis Potro Caballero fue contundente al responder cómo quedó su relación con Adrián Marcelo después de ser el tercer eliminado de La Casa de los Famosos México.

El influencer confesó que no imaginaba la polémica que existe en torno al Cuarto Tierra, al cual perteneció durante el tiempo que estuvo en el reality.

Lo veo muy diferente, o sea, la realidad que yo vi dentro de la casa y de convivencia es completamente diferente a lo que estoy viendo en redes sociales, en todos lados, o sea es mucho lo que se está hablando de La Casa de los Famosos México, yo no dimensionada hasta qué punto, pero creo que yo salgo muy bien parado en la ecuación, porque pues sí estaba en el Cuarto de Tierra, pero creo que mi relación con todos los habitantes siempre fue cordial, siempre me llevé con todos, siempre había broma, siempre había sonrisas

Tras su salida de La Casa de Los Famosos México, Luis Potro Caballero narró cómo fue reencontrarse con su familia.

Obviamente y creo que es la opinión que más me debe de importar, la de mi familia, y todos están muy orgullosos de lo que hice. Soy una persona que siempre se fue por la derecha, no aplasté ni hice ahí actos desleales ni nada. Creo que fui una persona que se mantuvo firme. Fui una persona que siempre buscó el bonding y el puente entre los dos cuartos, hacer cosas divertidas y pues me quedo con eso. La neta, el recibimiento me fue increíble, me emocioné mucho de verlos