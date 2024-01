¿La Familia Derbez Crece? José Eduardo Explica la Razón

José Eduardo Derbez publicó en sus redes sociales un mensaje con el que dio a conocer que su novia, Paola Dalay, y él serán papás.

Este fue el texto con el que compartieron el ultrasonido y unos zapatitos de bebé.

Además, en un video en su canal de YouTube, el hijo de Eugenio Derbez compartió cómo se enteraron de la gran noticia.

Agregó:

Traía uno que otro síntoma, no le había bajado; le dije: '¿no será un embarazo?', y ella como que me dijo no, no hay forma; y le dije: 'hazte la prueba'