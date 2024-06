'La Jefa', la Historia de la Mujer que Atrapó al Feminicida Serial El Coqueto, en Serie de ViX

De César Armando Librado Legorreta, el feminicida serial del Estado de México, se ha dicho y se ha escrito mucho. En cambio, no se había contado la historia del equipo de la entonces Procuraduría mexiquense, que, bajo la batuta de una mujer, trabajó para detenerlo, no una, sino dos veces.

La Jefa, el primer episodio de la nueva serie documental de ViX producida por N+ Docs, Archivo Negro, Sombras del Crimen, que está ya disponible desde este 13 de junio, cuenta justo la historia de ese equipo y su líder, Italy Desiree Ciani Sotomayor, quien estuvo a cargo de la entonces, en 2011, recién creada Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, en el Estado de México.

“Se nos hizo súper interesante contar la historia desde el punto de vista de quienes están haciendo este trabajo tan importante, por lo general las historias, las notas, los documentales se centran en víctimas y victimarios pero también quienes trabajan para detener a los criminales son personajes increíbles y hay que contar su historia”, dice Juan Farré, uno de los productores ejecutivos de la serie de N+ Docs.

Video. ¿Cuándo y Dónde Ver 'Archivo Negro: Sombras del Crimen'? Próximo Estreno en ViX

En el Estado de México en ese entonces había dos realidades que llevaron a crear esta subprocuraduría de atención a la violencia de género, la primera fue el incremento de la violencia contra las mujeres y la segunda que los ojos del país estaban puesto en un estado gobernado por quien ya se perfilaba como el candidato presidencial.

Ser la primera subprocuradora de esa área era ya un enorme reto para Italy Ciani, quien, sin experiencia en cargos de ese tipo, se enfrentó a un mundo comandado por hombres, que veían con desconfianza a la nueva jefa.

“Me tocó ser pionera, estaba al mando de la primera subprocuraduría de delitos contra mujeres no solo del Estado de México sino del país, además era mujer, era muy joven, tenía 30 años, no tenía experiencia en la procuración de justicia, y estaba al frente de un equipo de hombres, con 20 años de experiencia siendo policías, era difícil que aceptaran que yo les diera órdenes, fue una parte muy difícil, pero al mismo tiempo fue nuestro activo más valioso porque el que yo no conociera la institución, me hizo llegar sin vicios y con una visión de hacer las cosas de manera distinta”, dice Italy Ciani.

Un feminicida serial

El reto se volvió doble cuando empezaron a aparecer cuerpos de mujeres asesinadas con un mismo modus operandi, lo que reveló la presencia en la entidad de un asesino serial.

“Era un reto enorme el que teníamos por delante, porque en México no estamos acostumbrados a los criminales seriales y la investigación se vuelve muchísimo más complicada que investigar un caso aislado; además está la responsabilidad de que si no haces tu trabajo bien, que si no lo haces a tiempo, que si no tienes la suficiente creatividad para sacarlo adelante, eso puede costar la vida de alguien más”, dice Ciani.

Video. No Te Quedes Callada; Acoso Callejero Invisible en la Sociedad

La Jefa, a quien todos llamaban así, y su equipo tuvieron que descifrar quién era esa persona que estaba violando y asesinando mujeres, descubrieron, a fuerza de hacer una minuciosa investigación, que era el chofer de un microbús, de la ruta que corre del Metro Chapultepec a Valle Dorado. Ya habiéndolo identificado estuvieron muchos días vigilando en la ruta, después, con más trabajo de inteligencia encontraron el lugar donde vivía el feminicida serial.

En este primer capítulo de la serie Archivo Negro, Sombras del Crimen, se puede ver los desafíos y la complejidades con las que se toparon para poder detener al Coqueto, como falta de equipo, burocracia, corrupción y la intromisión poco colaborativa de la misma gente de otra área de la Fiscalía, comandada por un personaje que acabaría teniendo mucho poder, Tomás Zerón, entonces director de Inteligencia de la Institución.

“La historia se cuenta así, como fue, mostrando las deficiencias que había y las complejidades. Los productores nos llevaron a contarlo de su mano sin censura, no nos guardamos absolutamente nada, mostramos como es realmente difícil, porque no tienes en un clic la información, como en otros países, porque todo es burocrático, porque mandas un oficio y te contestan en tres meses y en tres meses este cabrón ya te mató a tres mujeres más, entonces tienes que darle la vuelta, meterle creatividad y de pronto hacer cosas que están un poco en el límite de lo que la ley te permite”.

Te recomendamos: Violencia de Género Da Vida a 'Cuir Love', Una Radiografía de las Disidencias Sexuales

Esa necesidad de ser creativos llevó al equipo a utilizar aparatos prohibidos, a disfrazarse de personal de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y a muchas otras peripecias que al final terminaron en la captura de El Coqueto.

La fuga

Pero los malos manejos a los que se enfrentaban en la Procuraduría, con un procurador, Alfredo Castillo, que Ciani señala de estar más enfocado en lo mediático que en hacer bien su trabajo, llevó a la fuga del feminicida serial.

El equipo tuvo que volver al principio, y usar otra vez la creatividad y la investigación para averiguar dónde se escondía el prófugo. “Cuando se fuga y estamos acercándonos a capturarlo de nuevo, fueron seis días de locura, en los cuales yo creo que dormimos unas 10 horas durante los seis días, yo bajé cinco kilos en esos seis días y el desgaste emocional era mucho mayor que el físico, fue una parte muy dura”, cuenta La Jefa.

Cuando por fin logran detenerlo, Italy Ciani, que había intervenido en los interrogatorios a El Coqueto, y a quien este termina confesándole sus crímenes, lo ataja antes de ingresar al reclusorio de Barrientos y le hace una petición, que no intente quitarse la vida en la cárcel, porque con la suya no alcanza para esas vidas que arrebató.

“Fue algo muy fuerte esa conversación, pero hasta ahora, con una condena de 240 años, El Coqueto no ha estado ni cerca de intentar quitarse la vida, así que me gusta pensar que esta cumpliendo la promesa que me hizo respecto a que no lo intentaría”.

La protagonista de La Jefa dice que le gustaría que quien vea este capítulo de la serie Archivo Negro se quede con tres cosas: “la primera que vean lo difícil que es investigar un delito en México y que con todo y eso, y ahí viene la segunda, hay servidores públicos haciendo su chamba todos los días, poniéndole corazón y pasión a las cosas, y también es una fantástica oportunidad de mover conciencias, porque la violencia ahí está aunque no la queramos ver y tenemos que mirarla y preguntarnos qué podemos hacer para revertirla”.

Además de La Jefa, Archivo Negro, Sombras del Crimen, incluye otros cuatro capítulos, que desempolvan algunos de los crímenes más impactantes del país. Por ejemplo, El silencio de Elvira narra el asesinato de cuatro niños, la acusación a su madre, su probable inocencia y la adaptación del caso al cine como el centro de una discusión sobre el debido proceso y la justicia.

Te recomendamos: Violencia de Género: Prevención, Principal Defensa contra Agresiones hacia Mujeres

En tanto que El Caso Serment revela como en un periodo de tres semanas, la familia Serment Rosique quedó destruida. Benjamín, el hijo menor, y su pareja, son acusados por el homicidio calificado de los padres.

En Robachicos se lleva al espectador a través del caso de secuestro del niño Miguel Arizmendi y el activismo de María Elena Solís, a conocer los rostros del “robachicos”, una leyenda urbana con un oscuro trasfondo. Y El asesino de Zona Rosa profundiza en como en poco más de 30 días, Raúl Osiel Marroquín asesinó al menos a cuatro hombres homosexuales.

Juan Farré, uno de los productores ejecutivos de esta serie, señala que las historias se eligieron a partir de casos que hayan sido mediáticos, de nota roja y que se hayan quedado en la mente de la sociedad, justamente por su dureza.

“Los casos no van por la línea de lo que estamos acostumbrados, del crimen organizado y cómo afecta la relación con el gobierno, la sociedad y la economía, acá son casos que podrían estar sucediendo al lado de nosotros o que pueden estar pasando con personas cercanas o que simplemente suceden y no sabemos muy bien por qué hasta que atravesamos la historia”.

Archivo Negro, Sombras del Crimen, ya está disponible en ViX a partir de este 13 de junio y Farré adelanta que tiene grandes sorpresas para los espectadores, y revela una, las imágenes de archivo que acompañan a los entrevistados mientras hablan y que permiten adentrarse en la historia y regresar en el tiempo.

Historias recomendadas: