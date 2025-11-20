La Noche Eterna del Baby'O: ¿Dónde Ver el Nuevo Documental de ViX sobre la Mítica Disco?

Se ha estrenado por fin La noche eterna del Baby'O, el nuevo documental de ViX que reconstruye la historia de la mítica discoteca de Acapulco.

Te decimos dónde ver esta producción que incluye los testimonios de leyendas como Verónica Castro y Daniela Romo.

Noticia relacionada: La Noche Eterna del Baby’O Convierte la Icónica Discoteca en Reflejo de Acapulco

La serie documental que aborda la historia de Acapulco y del Baby'O

En 1976 Eduardo Cesarman y Rafael Villafañe fundaron en Acapulco una discoteca que habría de convertirse en una leyenda: el Baby'O. El club fue un ícono del Puerto durante los años setenta y ochenta y fue frecuentado por grandes figuras de la música, el cine y la televisión.

El Baby'O fue sinónimo del medio del espectáculo, así como de diversión, en una época dorada para Acapulco. A casi 50 años de su apertura, N+ Docs ha lanzado La noche eterna del Baby'O, el documental que narra cómo surgió y llegó a su apogeo la discoteca.

Con los testimonios de celebridades como Ana Martín y Verónica Castro, el documental aborda las historias paralelas de Acapulco y del centro nocturno que cautivó a figuras nacionales e internacionales. Cabe señalar que esta obra fue exhibido en el Festival Internacional de Cine de Morelia.

Video: Estrenan Documental "La Noche Eterna del "Baby"O’, Ícono de Acapulco

En el marco de su estreno, el director, Emilio Maillé, indicó cómo fue la época de oro del Baby'O:

Una época Jetset, Jetset mundial, Acapulco era uno de los tres lugares del mundo a donde los turistas llegaban, y es el momento en que detona la música disco de una manera explosiva.

¿Dónde y cuándo ver La noche eterna del Baby'O?

El documental de N+ Docs ha sido estrenado finalmente. Desde el 20 de noviembre La noche eterna del Baby'O se podrá ver de forma íntegra en ViX.

Estrenan la serie documental La noche eterna del Baby'O. Foto: ViX

La noche eterna del Baby'O revive el glamour de los años setenta y ochenta. Además aborda el incendio que vivió la discoteca en 2021 y cómo revivió tras la tragedia.

Acapulco y el Baby'O han estado vinculados a través de las décadas y el centro nocturno ha sufrido y renacido junto con el Puerto. Al respecto, su director señaló que el club es un símbolo de la fuerza de Acapulco:

Contar también cómo el Baby’O se ha ido enfrentando a las cosas y el mismo Acapulco. Es donde es importante hablar de la fuerza acapulqueña.

Historia recomendada:

Baby'O: Esta es la historia de la ediscoteca más emblemática de Acapulco