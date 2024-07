Olga Breeskin Contó Cómo Juan Gabriel le Salvó la Vida

Olga Breeskin actualmente interpreta en Aventurera el papel de Rosaura, que anteriormente correspondía a Carmen Salinas. La vedette contó en exclusiva el peso que ha representado este personaje y, de pasó, recordó el gran favor que le hizo Juan Gabriel y que le salvó la vida.

Noticia relacionada: Olga Breeskin en Aventurera; Interpretará Personaje de Carmen Salinas

Olga Breeskin revela lo difícil que le ha sido actuar en Aventurera

Nadie duda que la historia de Olga Breeskin es una de las más impactantes de espectáculo en México. Hija del violinista ruso Elías Breeskin, aprendió a tocar el violín siendo muy joven. Creyó que tendría una carrera en la música clásica, pero esto cambió cuando su padre falleció súbitamente.

A sus 17 años, Olga tuvo que abandonar sus estudios y trabajar en restaurantes como violinista. Fue en uno de estos restaurantes que conoció al empresario Ernesto Valz, quien la invitó a tocar en varios centros nocturnos y cabarets de la Ciudad de México.

A cincuenta años de distancia, Olga Breeskin recuerda el difícil inicio de su carrera. Según la actriz, ha recordado estas vivencias al interpretar a Rosaura en Aventurera.

Lo que más me ha complicado es recordar las vivencias que tuve con las rosauras de mis tiempos. Y nunca imaginé que me tocaría interpretar a una mujer como la que me tocó conocer varias veces en mi carrera.

La vedette afirmó que ella estuvo en muchas ocasiones en el papel de Elena y que el papel que interpreta le ha ayudado a sanar.

Aventurera me está sanando esas heridas que me volvieron a sangrar cuando leí el libreto y dije: yo he leído esto. […] Ese coraje escénico me ayuda.

Juan Gabriel sin querer salvó la vida a Olga Breeskin

Olga Breeskin también contó que en Las Vegas vivió una situación que rozaba la esclavitud. Tenía un contrato leonino y estaba amenazada de muerte.

De la última esclavitud, un Rosauro en Las Vegas, yo tenía un contrato de ‘lo haces o te mueres’, ese tipo de esclavitud, del tipo que tenía Elena [en Aventurera] con Rosaura.

Sin embargo, quien terminó siendo su salvador involuntario fue Juan Gabriel. Ella invitó al cantante a tocar en Las Vegas y este no se presentó.

Increíblemente, este incumplimiento de contrato terminó siendo la salvación para ella:

Y el día que yo lo invito [a Juan Gabriel], yo tenía un contrato de diez años con ese matón, y no me podía salir por lo mismo, estaba amenazada. Al plantarme Juan Gabriel, hizo involuntariamente que me despidieran y al despedirme me libró de la muerte.

Historias recomendadas: