¿Es Panza Normal? Lady Gaga Aclara si Está Embarazada

Lady Gaga lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales, luego de que se publicaron unas fotos en las que luce un vestido negro entallado, que desataron rumores de un supuesto embarazo debido a su pancita.

La cantante respondió a los comentarios a través de su cuenta de TikTok, en un video en el que se estaba maquillando, sobre el que escribe “Not pregnant--just down bad cryin at the gym" (No embarazada--solo triste llorando en el gimnasio), haciendo una sutil referencia a la letra de una canción de Taylor Swift.

Las fotografías que desataron el rumor fueron tomadas hace unos días por un paparazzi durante la boda de la hermana de Lady Gaga en Inglaterra.

No es la primera vez que la intérprete de Poker Face debe aclarar que no está esperando un bebé debido a cambios en su aspecto físico. Algo similar ocurrió después de su actuación en el intermedio del Super Bowl, cuando hubo quien aseguró que tenía una pancita de embarazada que realmente no existía.

Taylor Swift se molesta por especulaciones de embarazo

La cantante Taylor Swift aprovechó la publicación de Lady Gaga para manifestar el descontento por los rumores de embarazo de la intérprete de ‘Bad Romance’, señalando que es invasivo e irresponsable comentar sobre el cuerpo de una mujer.

¿Podemos todos estar de acuerdo en que es invasivo e irresponsable comentar sobre el cuerpo de una mujer? Gaga no le debe explicaciones a nadie y ninguna mujer debería hacerlo.

