Lady Gaga Confirma Accidentalmente que Está Comprometida con Michael Polansky

La cantante Lady Gaga confirmó que está comprometida con su pareja, Michael Polansky, según reveló el primer ministro francés, Gabriel Attal, de manera accidental a través de sus redes sociales.

El político francés compartió un video en el que se encuentra en una de las competencias de París 2024, saludando a Lady Gaga, quien le presenta a Polansky como su "prometido".

Hasta el momento, Lady Gaga y Michael Polansky no se han pronunciado de manera oficial sobre esta pequeña revelación del primer ministro francés.

¿Cuántos años llevan juntos Lady Gaga y Michael Polansky?

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la cantante estadounidense, comenzó su relación con Michael Polansky desde principios de 2020, por lo que llevan más de cuatro años juntos.

En algunas entrevistas, Lady Gaga se ha referido al empresario tecnológico como "el amor de su vida", y prueba de ello es el constante apoyo que recibe de parte de Polansky.

Además, se sabe que Lady Gaga ha recibido apoyo de Polansky para diversas causas filantrópicas, como la creación del concierto One World: Together at Home, e incluso reveló que su prometido trabajaba en desarrollar una aplicación para su fundación Born This Way Foundation, dedicada a la salud mental.

