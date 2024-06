Lady Gaga volvió a enfrentar rumores sobre un posible embarazo, y esta vez lo hizo con un toque de humor. La cantante subió un video a TikTok en el que suena de fondo el sencillo "Down Bad" de Taylor Swift. En el video, Gaga aprovecha para mostrar el maquillaje que eligió para la boda de su hermana, Natali Germanotta, celebrada en Maine.

Video: Lady Gaga Desmiente Rumores de Embarazo

Gaga en el video comentó:

No estoy embarazada, solo estoy mal llorando, en el gimnasio.

No es la primera vez que la intérprete de "Born This Way" debe aclarar que no está esperando un bebé debido a cambios en su aspecto físico. Algo similar ocurrió después de su actuación en el intermedio del Super Bowl, cuando algunos aseguraron que tenía una pancita de embarazada que realmente no existía.

Esta vez, los rumores surgieron a raíz de unas fotos suyas que circulan por internet, tomadas durante la celebración de la boda de su hermana. Con su característico estilo, Gaga decidió enfrentar los comentarios con humor y claridad.

Taylor Swift Respalda a Gaga con un comentario

En respuesta al comentario de Gaga, Taylor Swift aprovechó para enviar un mensaje directo a aquellos que difundieron el rumor durante los últimos días: "¿Podemos todos estar de acuerdo en que es invasivo e irresponsable comentar sobre el cuerpo de una mujer? Gaga no le debe explicaciones a nadie y ninguna mujer debería hacerlo".

Historias recomendadas:

Con información de N+

HAVJ