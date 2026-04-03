Las Películas de Semana Santa Mejor Calificadas para Ver Desde Casa en 2026

Durante la Semana Santa, muchas personas aprovechan para reconectar con historias de fe, espiritualidad y redención a través de las películas.

Aunque existen múltiples producciones religiosas, no todas han sido bien recibidas por la crítica.

De acuerdo con las calificaciones del Tomatometer de Rotten Tomatoes, estas son algunas de las películas mejor valoradas que abordan temas bíblicos o espirituales, ideales para ver en estas fechas.

The Gospel According to St. Matthew (1964) 89%

Una adaptación austera y fiel del Evangelio de Mateo que retrata la vida de Jesús con un enfoque realista y sin artificios.

The Passion of Joan of Arc (1928) 98%

Clásico del cine mudo que muestra el juicio y martirio de Juana de Arco, explorando la fe llevada al extremo.

Ordet (1955) 100%

Drama danés que reflexiona sobre la fe, los milagros y el poder de la resurrección en una comunidad religiosa.

Ben-Hur (1959) 88%

Un noble judío traicionado busca redención en una historia épica que se entrelaza con la vida de Jesús.

Silence (2016) 83%

Dos sacerdotes viajan a Japón en busca de su mentor y enfrentan persecución mientras ponen a prueba su fe.

The Last Temptation of Christ (1988) 82%

Una visión controversial que presenta a Jesús enfrentando dudas y tentaciones humanas.

Hacksaw Ridge (2016) 84%

Basada en hechos reales, sigue a un médico militar que, por sus creencias, se niega a usar armas en combate.

The Prince of Egypt (1998) 79%

Película animada que narra la historia de Moisés y la liberación del pueblo hebreo de Egipto.

King of Kings (1961) 80%

Relato clásico que sigue la vida de Jesucristo desde su nacimiento hasta la resurrección.

Aunque películas como La Pasión de Cristo son muy populares durante Semana Santa, no figuran entre las mejor calificadas por la crítica. En contraste, los títulos con mejores puntuaciones suelen ser producciones más autorales o clásicas.

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