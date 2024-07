Laura León Descubre a Su Novio Vestido de Mujer… y Continúa con Planes de Boda

Laura León no terminó la relación con su pareja a pesar de que lo sorprendió vestido de mujer, por el contrario, le pareció divertido y lo apoya.

De repente me salió con un vestido blanco precioso, bailamos y estuvimos felices, y a mí no me interesa, yo soy feliz con él

La Tesorito dijo que tampoco se suspendieron los planes de boda y llegarán al altar, pero después, por el momento solo piensa en disfrutar de su relación.

En los últimos años, Laura León se ha sentido feliz, amada y satisfecha. Por ello, va a continuar con esa relación ya que él la hace sentirse plena.

No puedo ir a ningún lado a comprar un kilo de felicidad, de estabilidad, de lo que él me da, tesoritos, a mí me vale madre si se viste de mujer o de lo que él quiera, yo lo quiero de lo que él me da