¡Lenny Kravitz Regresa a México! Conoce Detalles del Concierto en Palacio de los Deportes

El músico estadounidense Lenny Kravitz anunció su regreso a México como parte de su gira mundial Blue Electric Light Tour 2024.

Hay que recordar que Lenny Kravitz tiene a nuestro país en un lugar muy especial de su corazón, al grado de que pasa mucho tiempo en la CDMX cuando no está de gira e incluso se le ha visto pasear por varios sitios e incluso comer hamburguesas en puestos callejeros. Por eso no sorprende que haga una escala musical en México.

De acuerdo con la promotora Ocesa, Lenny Kravitz se presentará el próximo 14 de diciembre en el Palacio de los Deportes, al oriente de la Ciudad de México.

La gira Blue Electric Light Tour promociona al más reciente álbum del rockero, que lleva el mismo nombre, y del que se desprenden sencillos como Human.

I am here to be human⚡️ @LennyKravitz traerá a tierras Mexicanas #BlueElectricLightTour2024 este próximo 14 de diciembre🔥#GranVentaHSBC: 12 y 13 de agosto.

Venta general a partir del 14 de agosto. pic.twitter.com/PrXAdjm4pZ