León Larregui Pide Ayuda a sus Seguidores para Hallar su Cartera Olvidada en un Uber

El cantautor mexicano León Larregui pidió ayuda a sus seguidores de la red social X para tratar de hallar su cartera, que dejó olvidada en un taxi de Uber, aunque no especifica el día de la pérdida.

El exvocalista del grupo Zoé dijo que ya había cancelado sus tarjetas, pero lo que le interesa recuperar son sus identificaciones y unas fotos de su hijo que guardaba en la cartera.

De inmediato sus fans le aconsejaron que hiciera el reporte en la aplicación, y respondió que ya lo había hecho, y que el taxista no había visto nada en su unidad, por lo que el intérprete de 'Brillas' supone que algún otro pasajero tomó la cartera.

Ya lo hice contestaron que el chofer no vio nada, osease que el siguiente ocupante probablemente la tomo. Me quisieron hacer cargos no pudieron osea que sí!! alguien la tomo https://t.co/hUV4hRvjON