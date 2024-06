Gwen Stefani y OneRepublic Encabezan Festival Live Out 2024, en Monterrey

El festival Live Out, de Monterrey, Nuevo León, reveló el cartel para su edición de este año, que se realizará el próximo 12 de octubre en el Parque Fundidora de la Sultana del Norte.

A través de sus redes sociales, el festival dio a conocer que Gwen Stefani y OneRepublic serán sus actos estelares, además de la banda sueca The Hives, que previamente tenía presentaciones programadas en Querétaro y la CDMX.

En el cartel también destacan The War on Drugs, Nicki Nicole, Fitz & The Tantrums, Neil Frances, Massano y Empress Of. En la edición de este 2024 también participarán Kerala Dust, Rojuu, Ambar Lucid, YoSoyMatt, Technicolor Fabrics, Princesa Alba, Darumas, Pauza, Wet Baes, Rayben, Marte y Hajj.

Lineup Oficial #HeinekenSilverLiveOut 2024 🌟



Preventa Citibanamex: 18 de junio.

Venta libre: A partir del 19 de junio.



Boletos en Ticketmaster. pic.twitter.com/ArCRN5N3TJ — Heineken Silver Live Out (@heinekenliveout) June 11, 2024

Noticia relacionada: Revelan Fechas del Corona Capital 2024 y 'Llueven' Memes

¿Cuándo salen a la venta los boletos del Live Out 2024?

Los boletos para el festival Live Out 2024 se venderán en dos etapas, la primera de ellas es la preventa para clientes del banco Citibanamex, que se llevará a cabo el próximo 18 de junio a las 2:00 de la tarde.

La segunda etapa es la venta general, que comenzará el próximo 19 de junio.

Hasta el momento no hay información sobre los costos y tipos de boletos para el Live Out 2024.

En ediciones previas, el festival Live Out ha contado con la participación de bandas e intérpretes como The Strokes, Kings of Leon, The Weeknd, Twenty One Pilots, Paramore, Interpol, Bizarrap, Jungle, Odesza, Lana del Rey y muchos más.

Historias recomendadas:

Con información de N+

OAGL