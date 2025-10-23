Lorde vuelve a México en 2026 con su Ultrasound Tour: Esto es Todo lo que Debes Saber

Después de cuatro años de ausencia, Lorde está de vuelta y anunció una serie de conciertos en México en los que traerá su gira Ultrasound con motivo del lanzamiento de “Virgin”, su cuarto material discográfico, un trabajo que marca una ruptura total con la estética y el sonido de “Solar Power”.

En mayo de 2025, Lorde anunció una nueva gira de conciertos en apoyo al álbum, bajo el título de Ultrasound World Tour La gira ya ha recorrido algunas ciudades de América del Norte y Europa y se prevé que dure en esas regiones hasta diciembre de 2025.

Fechas y ciudades de México donde se presentará Lorde en 2026

La cantante neozelandesa se presentará en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

Monterrey: 28 de abril de 2026 en el Auditorio Banamex.

Guadalajara: 29 de abril de 2026 en el Auditorio Telmex.

Ciudad de México: 1 de mayo de 2026 en el Palacio de los Deportes.

¿Dónde comprar los boletos para los conciertos de Lorde en México?

Los boletos del Ultrasound World Tour van a estar disponibles en las taquillas de cada recinto y a través de Ticketmaster, pero también habrá varias etapas de venta.

La preventa Beyond dará inicio el 24 de octubre a las 9:00 a.m., seguida por la venta para fans el 27 de octubre a las 10:00 a.m. (puedes registrarte en lorde.co.nz/tour

para obtener tu código). Ese mismo día, desde las 9:00 a.m., también estará disponible la preventa Priority.

Posteriormente, la preventa Banamex se llevará a cabo el 28 de octubre a las 11:00 a.m., con la opción de pagar a 3 meses sin intereses en compras mayores a $3,000 pesos. Finalmente, la venta general comenzará el 29 de octubre a las 11:00 a.m.

Los precios de los boletos todavía no se han dado a conocer.

Durante su visita a México en 2022, los boletos comenzaron en $720 pesos para su presentación en el Pepsi Center, por lo que es probable que los próximos conciertos mantengan una oferta más o menos accesible.

Aunque Lorde ha señalado que esta será su gira más ambiciosa hasta la fecha, tanto en el aspecto escénico como en el emocional. Tras el tono introspectivo de Solar Power, su nuevo trabajo, Virgin, llega con una energía renovada: más cruda, más eléctrica y con una conexión aún más intensa con el público.