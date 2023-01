Caligaris Despide a Integrante por Insultos hacia México

El grupo Los Caligaris anunció el despido de su trombonista, Federico Zapata, después de que hiciera comentarios ofensivos hacia los aficionados mexicanos desde su cuenta de Twitter. La agrupación de rock argentino ha señalado que los dichos de su excompañero no reflejan sus valores y su aprecio hacia México.

A través de un comunicado, la banda originaria de Córdoba, Argentina, compartió que ha cortado todo vínculo con Federico Zapata. En el texto publicado en Twitter se lee:

Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente

Además de anunciar que el trompetista ya no forma parte de la agrupación, Los Caligaris subrayaron que las declaraciones de Zapata estaban “llenas de violencia”. “Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros [...] Si tocan a México, nos tocan a nosotros”, añadieron.

El comunicado de Los Caligaris fue ampliamente apoyado por admiradores mexicanos, quienes reconocieron la celeridad con que se pronunció el grupo argentino.

¿Cuáles fueron los comentarios ofensivos de Federico Zapata?

Los comentarios que encendieron la polémica ocurrieron en una respuesta al comentarista deportivo Paco Villa, quien calificó al portero argentino, Emiliano Martínez, como “fanfarrón”. Federico Zapata respondió en términos que fueron calificados como soeces y xenófobos por varios usuarios de Twitter:

Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota. Dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el beisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros, marica

Poco después, el trombonista ofreció disculpas desde su cuenta de Twitter “para toda la gente que se sintió ofendida”. También declaró que no era su intención “ponerse en contra de un pueblo que le había dado tanta alegría”. Igualmente, declaró que fue un error involucrarse en dicha conversación y que se expresó mal.

No obstante, las disculpas del músico no impidieron que Los Caligaris anunciaran que Federico Zapata ya no formaría parte de la agrupación. El trombonista ha borrado su cuenta de Twitter.