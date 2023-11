¿Qué Famosos Han Muerto en 2023?

El 2023 se llevó a grandes figuras del cine, la televisión, la música y el arte. Recordamos a continuación cuáles fueron los famosos que murieron durante el año, tanto en México como en el mudno.

Noticia relacionada: Salma Hayek se Despide de Matthew Perry con Emotiva Foto

Las celebridades mexicanas que nos abandonaron en 2023

Polo Polo

El comediante falleció a los 78 años, en su residencia de Cuernavaca, Morelos. Fue especialmente célebre por sus largos y cáusticos monólogos.

El comediante Polo Polo fue célebre por sus monólogos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Irma Serrano

Famosa por sus opiniones, sus películas y sus escándalos, la actriz y cantante falleció en marzo del 2023 en su natal Chiapas a los 89 años de edad.

Irma Serrano su célebre por sus películas con El Santo. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Ignacio López Tarso

El actor falleció a los 98 años de edad en la Ciudad de México. Además de su destacada carrera en la televisión, López Tarso será recordado por películas como Macario y La vida inútil de Pito Pérez.

Ignacio López Tarso protagonizó Macario en 1960. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Rebecca Jones

Saltó a la fama gracias a telenovelas como El amor nunca muere y Cuna de lobos. Murió a los 65 años, tras abandonar su participación en el programa Cabo.

Video: "Rebecca Jones Era Parte de Nuestra Cultura Popular".

Xavier López Chabelo

Xavier López murió a los 88 años; en cambio, sus admiradores aún bromean con que su gran personaje, Chabelo, es inmortal. Además de una destacada carrera en el teatro y el cine, Chabelo se convirtió en leyenda gracias al programa dominical En Familia.

Video: Recordando a "Chabelo" Con Una Entrevista de 1989.

Julián Figueroa

En abril del 2023, el cantante, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, fue hallado sin vida en su casa al sur de la Ciudad de México.

Video: Maribel Guardia Habla Tras la Muerte de Julián Figueroa.

Andrés García

El galán del cine y la televisión murió a los 81 años en su casa de Acapulco. Hizo telenovelas por cuarenta años ininterrumpidos y se hizo famoso por su espíritu intrépido. Tras retirarse se convirtió en una celebridad de Internet gracias a las anécdotas que contaba en YouTube.

Video: Andrés García Fue Maestro de Vida: Sabine Moussier.

Ricardo Rocha

Reconocido como uno de los periodistas más destacados de México, mantuvo su espacio radiofónico hasta sus últimos días.

Ricardo Rocha es recordado como uno de los más destacados periodistas del país. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Talina Fernández

Incansable periodista, sus coberturas fueron fundamentales en momentos decisivos para el país, desde el terremoto del 85 hasta el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Su profesionalismo le valió ser llamada La Dama del Buen Decir.

Video: ¿Quién Fue y en Qué Programas Participó Talina Fernández?

Benito Castro

Como músico, productor y comediante, Benito Castro tuvo una prolífica carrera tanto delante como detrás de cámaras. Es recordado por su participación con Paco Stanley, así como por ser el papá de María Elena Saldaña en La Güereja.

Video: Dan Último Adiós a Benito Castro.

Los famosos internacionales que fallecieron en 2023

Tina Turner

Conocida como la reina del rock, Tina Turner vendió más de 200 millones de discos gracias a canciones como “The Best” y “What's Love Got To Do With It”.

Video: Tina Turner: Biden Elogia su Impacto Musical.

Matthew Perry

Sus admiradores lo recordarán siempre como Chandler, el simpático bufón de la serie Friends. Matthew Perry fue encontrado sin vida en su casa de Los Ángeles, a los 54 años.

Matthew Perry interpretó a Chandler en Friends. Foto: AFP | Archivo

Steve Harwell

El vocalista de Smash Mouth llegó a lo más alto de las listas de popularidad en 1999 con el tema "All Star". Dos años más tarde, la canción quedó inmortalizada en la película Shrek.

Steve Harwell se hizo célebre por la canción “All Star”. Foto: AFP | Archivo

Milan Kundera

Novelista fundamental para toda una generación, escribió sobre la vida bajo el comunismo, el exilio y el amor en el siglo XX. El autor checo, sobre todo, por la novela La insoportable levedad del ser.

Milan Kundera, autor de La broma y La insoportable levedad del ser. Foto: AFP | Archivo

Fernando Botero

El pintor colombiano Fernando Botero fue especialmente famoso por los personajes de formas redondas que pueblan sus cuadros. Sus obras engalanan los principales museos de arte moderno alrededor del mundo.

Video: Entrevista a Fernando Botero, el Artista que Rendía Homenaje a las Curvas.

Angus Cloud

El actor norteamericano saltó a la fama gracias a su participación en la serie Euphoria. Falleció a los 25 años de una sobredosis accidental.

Angus Cloud participó en la serie Euphoria. Foto: AFP | Archivo

Jane Birkin

Saltó a la fama a los 20 años de edad gracias a la película Deseo de una mañana de verano, dirigida por Antonioni y basada en un cuento de Julio Cortázar. Pero se volvió inmortal para una generación con la canción “Je t'aime... moi non plus” que cantó a lado de su entonces pareja, Serge Gainsbourg. La actriz y cantante falleció a los 76 años en París.

Birkin alcanzó la fama con el tema “Je t'aime... moi non plus”. Foto: AFP | Archivo

Historias recomendadas: