Los Premios Oscar Se Van de Hollywood: ¿Cuándo Cambiarán de Sede y en Dónde Sería la Gala?

La ceremonia de los Premios Oscar vivirá uno de los cambios más importantes en su historia reciente. A partir de 2029, el evento dejará su tradicional sede en el Dolby Theatre de Hollywood para trasladarse al Peacock Theater, ubicado en el centro de Los Ángeles.

El cambio coincide con una transformación mayor: ese mismo año, la transmisión de la gala pasará de la cadena ABC a YouTube, marcando una nueva etapa en la forma en que la audiencia consume la premiación más importante del cine.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que firmó un acuerdo de 10 años con AEG, la empresa encargada de operar el complejo L.A. Live, donde se encuentra el Peacock Theater. Como parte del trato, se realizarán mejoras significativas tanto en el recinto como en su infraestructura tecnológica, además de ajustes de diseño pensados específicamente para las necesidades de los Oscar.

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Un adiós histórico al Dolby Theatre

La decisión ha sorprendido a la industria, ya que el Dolby Theatre no es cualquier sede: fue desarrollado por la propia Academia con el propósito de albergar los Oscar. Desde 2002, el recinto se convirtió en el hogar más estable en la historia de la ceremonia, algo inusual para un evento que durante décadas cambió constantemente de locación.

En sus primeros años, los premios se celebraban en hoteles de Los Ángeles. Fue hasta mediados de los años 40 cuando comenzaron a trasladarse a teatros, iniciando una tradición que evolucionaría con el tiempo.

El Dolby Theatre seguirá siendo sede de los Oscar hasta 2028, cuando se celebre la edición número 100 de los premios, marcando el cierre de una era.

De Hollywood al centro de Los Ángeles

El nuevo hogar de los Oscar estará a aproximadamente 9 millas (14.5 kilómetros) del Dolby Theatre. El Peacock Theater se ubica junto al Crypto.com Arena, sede de equipos como Los Angeles Lakers y Los Angeles Kings, y forma parte de una de las zonas de entretenimiento más activas de la ciudad.

En los últimos años, el recinto ha ganado relevancia al albergar eventos como los premios Emmy y las ceremonias de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll, lo que lo posiciona como un espacio con experiencia en producciones de gran escala.

Una nueva era para los Oscar

El traslado de sede, sumado al cambio de plataforma de transmisión, refleja la intención de la Academia de modernizar la ceremonia y adaptarla a nuevas audiencias.

Con mejoras tecnológicas, un nuevo recinto y una distribución digital más amplia, los Oscar se preparan para reinventarse sin perder el peso simbólico que los ha convertido en el evento más importante del cine a nivel mundial.