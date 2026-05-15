Louis Tomlinson Regresa a México en 2026: Fecha, Sede y Preventa de Boletos

Hay buenas noticias para las directioners y fans de Louis Tomlinson en México. El cantante británico confirmó su regreso al país como parte de su nueva gira How Did We Get Here?, con una presentación programada en la Ciudad de México.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Louis?

De acuerdo con el anuncio oficial compartido por el artista, Louis se presentará el próximo 10 de abril de 2027 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. La fecha formará parte de una nueva etapa internacional de su tour, que llega tras varias presentaciones en Norteamérica y Europa.

El exintegrante de One Direction mantiene una relación especial con el público mexicano. En los últimos años, México se convirtió en una de las plazas más importantes para el cantante, quien ha encabezado festivales y conciertos con entradas agotadas.

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¿Cuándo será la preventa para Louis Tomlinson en México?

Además de la fecha del concierto, ya se dieron a conocer los detalles de las distintas etapas de venta de boletos. Habrá varias preventas exclusivas antes de la venta general:

Artist Pre-Sale: lunes 25 de mayo a las 10:00 a.m.

Preventa Beyond: martes 26 de mayo a las 9:00 a.m.

Preventa Priority: miércoles 27 de mayo a las 9:00 a.m.

Preventa Banamex: jueves 28 de mayo a las 2:00 p.m.

Venta General: viernes 29 de mayo a las 2:00 p.m.

Hasta el momento, no se han revelado los precios oficiales de los boletos ni las zonas disponibles.

¿Cómo registrarse para la preventa de Louis Tomlinson?

Los fans que quieran acceder a una de las primeras etapas de compra ya pueden registrarse para obtener acceso anticipado. Para hacerlo, solo deben ingresar al sitio oficial habilitado para Latinoamérica y completar el proceso con sus datos: http://louistomlinson.club.os.fan/unlocklatam27

Una vez dentro, los usuarios podrán desbloquear el acceso a las preventas disponibles y recibir información relacionada con la gira How Did We Get Here?. Se recomienda registrarse con anticipación, ya que algunas etapas tienen cupo limitado y están dirigidas a fans registrados o comunidades específicas.

Además, es importante revisar con atención qué tipo de preventa corresponde a cada fecha, pues algunas requerirán códigos de acceso o beneficios especiales.

Louis Tomlinson y su conexión con México

El regreso de Louis ocurre después de múltiples visitas al país y de consolidar una de las comunidades de fans más activas de América Latina. Su presencia en México ha sido constante y recientemente incluso formó parte de eventos musicales importantes en la capital.

Ahora, con How Did We Get Here?, el artista volverá a encontrarse con el público mexicano en un recinto de gran capacidad, en lo que podría convertirse en uno de los conciertos pop más esperados del año.