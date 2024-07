Luis Miguel Hace Historia con Conciertos en el Bernabéu Acompañado de su Familia

Ante más de 100 mil personas, quienes cantaron a una sola voz durante toda la noche, Luis Miguel hizo historia el fin de semana al lograr dos llenos absolutos en el reciente renovado Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, como parte del Tour 2024 que actualmente realiza El Sol de México por España.

Desde temprana hora, los diversos club de fans de varios países del mundo, como España e Italia, armaron una gran fiesta afuera del Bernabéu cantando temas del ídolo mexicano.

Después de las 22:00 horas, Luis Miguel apareció en el escenario ante el grito de los miles de fans que abarrotaron el Bernabéu, casa del Real Madrid.

Temas como Será que no me amas, Amor, amor, amor y Suave, sirvieron como introducción para encender los ánimos de los fans quienes no dejaron de cantar durante toda la noche.

Michelle Salas y Alejandro Basteri, en primera fila

En el primer concierto, en primera fila se pudo ver a su hija Michelle Salas con su esposo Danilo y a su hermano Alejandro Basteri con su hijo Pierre, quienes gozaron del show.

También estuvieron presentes los padres de Paloma Cuevas, novia de Luis Miguel, quienes ocuparon la primera fila, mientras que la pareja del cantante prefirió ver el show tras bambalinas.

Fue una noche histórica para El Sol, ya que hasta el momento es el único artista latino en llenar dos noches consecutivas el Bernabéu.

Otro de los asistentes a la gran fiesta musical fue el portero de la selección mexicana Guillermo Ochoa, quien se mostró "encantado de ver aquí a Luis Miguel en otro país… Es un ídolo también en México y fuera de México y siempre es garantía".

Fiesta del mariachi en el Bernabéu

El Mariachi Vargas se escuchó por todo el Bernabéu con los temas La fiesta del mariachi, La media vuelta y La bikina.

Luis Miguel celebró con ellos para finalmente cerrar su espectáculo con los éxitos como: Te propongo esta noche, Ahora te puedes marchar, Isabel y Cuando calienta el Sol.

Al finalizar el concierto, Luis Miguel sorprendió a sus fans que lo esperaron afuera del Estadio Santiago Bernabéu, pues se bajó de la camioneta que lo transportaba para saludarlos.

Luis Miguel sonriendo saludó desde lejos a sus seguidoras, quienes lo despidieron con gritos y aplausos.

Con información de Juan Manuel Navarro.

