Éxito, Fama y Dinero No Son Para Siempre: Lupita D'Alessio en Exclusiva para N+

Lupita D'Alessio, actriz y cantante, habló en entrevista exclusiva con Danielle Dithurbide, para Despierta de N+ sobre sus 54 años de carrera artística, la fama, el éxito y el dinero, los cuales consideró que “no son para siempre”.

La intérprete de Mudanzas se consideró, durante la entrevista, como una mujer auténtica, inteligente, amorosa, natural, apasionada y temperamental de carácter, cosas que le han traído satisfacciones, así como algunos problemas.

Me ha traído muchas satisfacciones de lo que no veía a lo que ahora veo, es bien bonito descubrir que la vida es hermosa, que tengo una familia que a pesar de las adversidades es muy hermosa.

Lupita D’Alessio recordó que de no ser cantante le hubiera gustado ser nadadora profesional, ya que estuvo a punto de ir a los Juegos Panamericanos.

“Hubiera cambiado muchas cosas, yo quería casarme, yo quería una vida normal, quería ser una nadadora olímpica de mariposa, me dediqué mucho tiempo al deporte ya estaba en los Juegos Panamericanos, pero mi papá no me dejó ir, estaba dedicada completamente al deporte a la disciplina, fui una niña feliz”, contó.

A los 17 años da su primer concierto

La actriz y cantante contó a Danielle Dithurbide que a los 17 años de edad ofreció su primer concierto en una fiesta universitaria, donde probó por primera vez los aplausos.

“Tenía 17 años, con Mi corazón es un gitano, iba mi mamá conmigo y me acuerdo que fue para una fiesta universitaria, ahí probé el aplauso por primera vez, como una niña con juguete nuevo, a partir de ahí dije sí nací para esto”, destacó.

La intérprete de Ese Hombre habló del primer momento en que se sintió famosa, el cual recordó que fue en el Festival OTI de la Canción, en 1978.

“En la OTI en 1978 fue un reto difícil, que, aunque no lo veía como reto lo veía como sublime como un sueño, me acuerdo que no estaba en un buen momento en mi matrimonio en ese entonces, salí y cante como nunca, ahí fue donde nació la interprete Lupita D’Alessio”, recordó.

Mudanzas, canción que sigue inspirando a Lupita D’Alessio

Lupita D’Alessio habló de Mudanzas, una de sus canciones favoritas y considerada como un himno, ya que le inspira libertad y seguir luchando por la mujer independiente, valiente y con ganas de salir adelante.

“Yo era una mujer adelantada a dejar unos hijos porque el marido te pega y te ofende, sabes que te los va quitar, el machismo sigue siendo machismo y conscientemente dije haz tu maleta, te va a quitar los hijos, te va quitar la casa, pero no permitas que tus hijos te vean así, a dónde voy a ningún lado, pero vete, entonces me fui hacia la puerta, el tomó a los niños para que me vieran y me fui, me salí”, narró a Danielle Dithurbide.

‘Gracias Tour’ en Ciudad de México

Lupita D'Alessio, la actriz y cantante, dio detalles del Gracias Tour, que presentará el próximo 6 de diciembre de 2024 en un recinto de la Ciudad de México (CDMX), con el que posiblemente se despida de los escenarios.

“Sí me voy, tengo 70 años, tengo que ir viendo la posibilidad de disfrutar más y trabajar menos”, puntualizó la intérprete de Mentiras.

