¡Madonna Confirma Concierto en México!

Madonna confirmó su regreso a México, con la gira que celebra sus 40 años de trayectoria musical: 'Celebration Tour', que se presentará el 25 de enero de 2024 en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Fue a través de las cuentas oficiales de la promotora Ocesa que se confirmó el regreso de la Reina del Pop a México, tras casi 8 años de ausencia. En aquella ocasión presentó su gira Rebel Heart Tour en el mismo escenario y ofreció dos fechas.

La preventa para tarjetahabientes Citibanamex se realizará el 20 de abril de 2023, y la venta al público comenzará el viernes 21 de abril. Hasta el momento, no hay información oficial sobre los precios de las entradas. Se espera que de inmediato se agoten los boletos y se ocupen los más 20 mil lugares que alberga el recinto.

Celebration Tour es la gira con la que Madonna celebra sus 40 años en la escena musical, y realiza un recorrido por su trayectoria interpretando sus grandes éxitos, como 'Like a Prayer', 'Vogue', 'Like a Virgin', 'Sorry', entre otros más.

Con información de N+

OAGL