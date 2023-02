Madonna se defiende de críticas por su apariencia

Madonna se defendió de las duras críticas por su apariencia física durante la última ceremonia de los Grammy, alegando que no tiene por qué pedir perdón.

La cantante estadounidense ha desatado en los más recientes días una serie de comentarios en internet respecto a su aspecto físico y en especial el estado de su cara tras sus diversas operaciones estéticas, a lo que contestó:

Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones artísticas que he hecho ni por mi apariencia o por cómo visto y no voy a empezar ahora