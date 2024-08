¿Majo Aguilar y Alex Fernández Juntos? Esto se Sabe del Dueto entre las Dinastías

¿Las dinastías Aguilar y Fernández juntas por primera vez? Aparentemente, los herederos de las dos familias más icónicas del regional mexicano compartirán el escenario. Acá te contamos lo que se sabe sobre el dueto entre Majo Aguilar y Alex Fernández.

Muchos rumores han surgido sobre la rivalidad entre la dinastía Fernández y Aguilar, al ser de las familias más importantes de la música en México. Sin embargo, es posible que solo se trate de historias que surgieron con el tiempo.

Aunque otros afirman que entre los Aguilar y los Fernández no existe la mejor relación, más que todo de forma cordial, el mismo Pepe Aguilar expresó a finales de 2023 que no existe una rivalidad:

Lo he dicho siempre, más que rivalidad somos competencia limpia y pura, natural y por supuesto a mí me va a gustar estar en un lugar y a él también. Lo vamos a competir, pero fuera de eso, estoy seguro de que pensamos los dos iguales. Una persona que ha pasado por lo que él ha pasado, por lo que yo he pasado, nos entendemos y respetamos. A ese señor mis respetos y lo único que le deseo es que le vaya bien en su vida