'Mañana Será Bonito', de Karol G, Gana el Álbum del Año en los Latin Grammy 2023

'Mañana será bonito’, interpretado por la cantante, compositora y productora colombiana Karol G, logró el Latin Grammy al mejor álbum del año 2023, en la XXIV edición de la gala de entrega de estos premios, celebrada en el Palacio de Congresos FIBES de Sevilla.

Karol G. ha completado una noche de éxitos al llevarse un segundo premio en la misma gala, en la categoría de Mejor Fusió/interpretación Urbana con el tema ‘TQG’ a dúo con Shakira.

También se llevó el galardón a Mejor Álbum de Música Urbana. Muy emocionada, la ganadora del premio más importante de la noche ha agradecido en el escenario el premio “a todos” los que le “ayudaron a sacar este álbum”. Desde el estrado mostró su sorpresa:

No puedo creer que el Mejor Álbum de Música Urbana lo tenga una chica

‘Mañana será bonito’ es el cuarto álbum de estudio de Karol G, lanzado el pasado 24 de febrero a través de Universal Music Latino, y ha permitido a Karol G alcanzar la cima de la lista Billboard Global 200.



Cuenta con 17 temas, con artistas invitados como Romeo Santos, Quevedo, Shakira, Justin Quiles, Ángel Dior, Maldy, Bad Gyal, Sean Paul, Sech, Ovy on the Drums y Carla Morrison.



Ha editado siete sencillos: 'Provenza', 'Gatúbela', ‘Cairo’, 'X si volvemos', 'TQG', 'Mientras me curo del cora' y 'Amargura'.

