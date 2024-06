¿Qué le Pasó a Morgan Freeman en la Mano? Actor Preocupa a sus Fans por Extraño Guante

Morgan Freeman reapareció en el Festival de Televisión de Montecarlo, pero un detalle captó la atención de los internautas que ahora se preguntan 'qué le pasó en la mano' al actor y a continuación te explicamos por qué se hizo viral.

El dramaturgo de 87 años preocupó a sus fans al aparecer con un extraño guante en la mano izquierda, motivo por el que muchos usuarios de las redes sociales pensaron que se trataba de una prótesis o que había perdido la extremidad.

¿Qué le pasó en la mano a Morgan Freeman?

Las redes sociales comenzaron a inundarse de un video en el que se ve a Morgan Freeman llegando al Festival de Montecarlo, donde recibió el premio Crystal Nymph por su trayectoria de más de cinco décadas, y aunque se le ve con buen humor, lo que llamó la atención fue su mano izquierda cubierta por un guante color crema, que permanecía casi inmóvil.

Pese a que los usuarios lo hicieron tendencia, la razón del porqué usa dicho guante no es nueva, ya que el actor ha tenido que proteger su mano desde el accidente automovilístico que sufrió en el 2008, cuando Freeman conducía cerca de su casa en la ciudad de Charleston, Mississippi y se salió de la carretera volcando en varias ocasiones antes de caer en una zanja.

Esto le provocó severos daños en los nervios de la mano izquierda, motivo por el cual ha tenido que utilizar un guante de compresión para mantener el flujo de sangre en dicha extremidad, sin embargo perdió la movilidad y quedó con mucho dolor.

“A pesar de la cirugía para reparar el daño a los nervios, quedó con la mano izquierda inservible. La mayor parte del tiempo se la sujeta rígidamente con un guante de compresión para garantizar que la sangre no se acumule allí. No le gusta mostrarlo, pero hay ocasiones en las que no puede evitar perderse en una mueca de dolor. Es un gesto tan grande, tan fuera del comportamiento general del hombre, que parece que estuviera actuando”, escribió el periodista Tom Chiarella tras una entrevista que le hizo a Morgan Freeman en 2021.

El actor ya se había dejado ver con el guante en la mano izquierda en ocasiones anteriores como en los Premios Oscar y en la inauguración del Mundial de Qatar 2022, y de igual forma había llamado la atención de los espectadores.