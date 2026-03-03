¿Maradonio y Excelsa de La Familia P. Luche Se Reencuentran? Esto Se Sabe

Una serie de fotos que han revivido la nostalgia de miles de seguidores de La Familia P. Luche se volvió viral.

En ella, la actriz Bárbara Torres aparece frente a frente con un chico, quienes muchos pensaron que se trata del actor que dio vida a Maradonio en la famosa serie.

La actriz Bárbara Torres, recordada por interpretar a la singular y graciosa sirvienta Excelsa en la exitosa comedia mexicana, compartió en su cuenta de Instagram unas imágenes y un video con este chico. En la grabación se escucha a la actriz exclamar: “Ay, mi hijo, qué triste... ¿será o no será? Se me hace que sí es”, antes de abrazarse con el joven.

¿Es realmente Maradonio?

Aunque en redes sociales muchos fans celebraron el posible reencuentro entre los personajes, la realidad es otra: el joven que aparece en el video no es el Maradonio original de la serie. El creador de contenido detrás de la iniciativa aclaró que se trata de una persona viralizada en redes por su parecido con el personaje, pero no corresponde al actor Brayan Gibrán Mateo, quien dio vida al hijo de Excelsa en La Familia P. Luche.

El verdadero Maradonio fue interpretado por Mateo cuando tenía alrededor de cinco años y se ganó el cariño del público por su carisma, especialmente en escenas memorables como cuando recitaba un poema en uno de los episodios. Después de que La Familia P. Luche concluyera en 2012, el actor decidió alejarse de la actuación y mantener un perfil bajo.

Torres y el organizador de la grabación señalaron que el encuentro —más cercano a un sketch con dosis de humor y homenaje— es también parte de un esfuerzo por localizar al verdadero Brayan Gibrán Mateo y, en algún momento, poder realizar una reunión auténtica con él.

Desde su última emisión hace ya 14 años, La Familia P. Luche sigue siendo un referente de la comedia televisiva mexicana.