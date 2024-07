Actriz Margot Robbie y su Esposo Tom Ackerley Esperan su Primer Hijo; Circulan Fotos

La mañana de este domingo 7 de julio de 2024 se hicieron virales unas fotografías que muestran a Margot Robbie con un vientre abultado, lo que llamó rápidamente la atención del público y los medios de comunicación. Al parecer, la actriz que interpretó a 'Barbie' está embarazada de su primer bebé junto a su esposo, el productor Tom Ackerley.

La actriz dejó boquiabierto al mundo del entretenimiento a nivel mundial, ya que las fotografías tomadas en Lombardía, Italia, circularon de manera inmediata por redes sociales.

Las fotos de la actriz fueron tomadas cuando ella y su esposo estaban a punto de abordar un barco en las orillas del Lago Como, mientras su esposo la tomaba de la mano para ayudarla a descender de un bote.

Aunque diversos medios han intentado comunicarse con la actriz, no han recibido respuesta. Tampoco ella ha confirmado la noticia.

Margot Robbie tiene 34 años y es una actriz y productora de cine australiana.

Margot y Tom Ackerley se conocieron en 2013, durante las filmaciones de la cinta 'Suite Française'; sin embargo, fue hasta 2014 cuando comenzaron formalmente una relación y se casaron dos años después.

La relación entre ambos se ha mantenido fuera del ojo público, pues no fue hasta 2017 que hicieron su primera aparición como pareja.

Según declaraciones de Robbie a una revista, ella sentía una gran atracción por Ackerley antes de iniciar su relación, pero temía no ser correspondida.

Fuimos amigos durante tanto tiempo. Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: 'Oh, él nunca me amaría, no hagas de su relación algo raro, Margot'. Luego lo pensé mejor y me dije: 'No seas estúpida y dile que te gusta'. Y luego sucedió