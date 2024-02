Cantante indispensable en todas las antologías de baladas, actriz que se codeó con medio Hollywood, María Conchita Alonso ha vivido de y para el romance. Y con México tiene una relación apasionada, como ella misma lo reconoce y agradece. Por ello está de vuelta, para compartir su corazón con sus fans que siguen cantando sus hits, como Acaríciame o Una noche de copas.

De visita en nuestro país para ofrecer un show en el Lunario del Auditorio Nacional este 10 de diciembre, María Conchita asegura que tiene “una relación muy hermosa con mis amores mexicanos, porque este país me dio a conocer a nivel internacional hace muchos años y desde entonces nos amamos”.

“México es mi otra casa y parte de mi corazón”, añade la intérprete cubano-venezolana para luego precisar que “mi público es tan maravilloso que jamás me ha olvidado”. Por ello es que ha decidido volver para ofrecer el show “Única” en la capital mexicana.

Se trata de un espectáculo en el que verán a “la misma María Conchita que conocen: real, romántica, apasionada y sexy. Porque mi espíritu y energía no han cambiado. Sigo siendo la misma de siempre, que se entrega al 100 por ciento en el escenario y no dejaré de tener esa conexión tan especial con mi público”.

Por tanto en su show ofrecerá sus temas clásicos, algunos de ellos calificados como “atrevidos” para la época en la que se volvieron éxitos, como Acaríciame o Una noche de copas y La loca. Pero ojo, advierte, sus canciones nunca rebasaron la línea de lo vulgar ni lo ofensivo.

Ella es de la idea de que la sensualidad no está reñida con el buen gusto:

A mí me llegaron a señalar en su momento, pero mis canciones nunca han sido ofensivas ni vulgares. Nunca rebasé la línea, porque la sensualidad no es sinónimo de vulgaridad. Y la recompensa ha sido que esas canciones siguen vigentes y el público las canta como el primer día

Tanto han trascendido sus canciones, que tienen millones de reproducciones en Spotify. Y eso es el principal indicador, en la nueva era digital, de que un artista vive en el corazón de las masas. Tan sólo Acaríciame lleva más de 26 millones de reproducciones.

“Si he logrado trascender y perdurar en el tiempo, como le he dicho ya, es porque soy auténtica. No soy una cantante ni un producto prefabricado. Pero además porque siempre he respetado el escenario y a mi público, porque he sido fiel a mi esencia, a todo lo que soy”, detalla la intérprete y actriz.

El reguetón es una vergüenza, asegura

Sobre el respeto que merece el público, Alonso no deja pasar la oportunidad para remarcar que la balada nunca pasará de moda y menos cuando la canción actual se ha deteriorado tanto: “Por ejemplo, el reguetón es feo y tiene unas letras que dan vergüenza”.

Por último, “pasando a cosas más agradables” como dice, adelanta que este sábado 10 de diciembre ofrecerá un recital íntimo en el Lunario, “con canciones que llegan al alma y traen recuerdos. El público se reencontrará con mis éxitos, con una que otra canción nueva y uno que otro hit de alguna artista que me encante. Será una velada llena de sensualidad, de mucha luz, de energía y toda mi pasión. Será algo inolvidable, como mis canciones”.

