Mariana Ávila Comparte Detalles de los Últimos Minutos de Vida de Fede Dorcaz

Fede Dorcaz fue asesinado este jueves 9 de octubre mientras se trasladaba en una camioneta por la Ciudad de México. El cantante argentino, que sería parte de Las Estrellas Bailan en Hoy, fue presuntamente víctima de un robo. Su novia, la también cantante Mariana Ávila, tomó sus redes sociales para compartir con sus seguidores algunos detalles de los últimos minutos de vida de su pareja.

Fede Dorcaz llegó a México en 2022. El argentino pisó suelo azteca para seguir impulsando su carrera como cantante, la cual tenía poco tiempo de haber iniciado de manera profesional. Conoció a Mariana Ávila en un festival de reggaeton ese mismo año y desde entonces permanecieron. El argentino y la venezolana iban a participar como pareja en la competencia de baile que se realiza dentro del matutino Hoy.

Según los primeros reportes policiacos y periodísticos que se transmitieron la misma noche del jueves 9 de octubre, el argentino recibió el disparo de un hampón, tras resistirse a un intento de asalto. Horas después, la información señalaba que los asaltantes viajaban en motocicleta y que la víctima había perdido la vida en el lugar del ataque. También se difundió que iba acompañado de una mujer, lo cual ya fue desmentido por Mariana Ávila, al detallar cómo fueron los últimos minutos de vida de Fede Dorcaz.

Fede Dorcaz, así habrían sido sus últimos minutos de vida

La cantante Mariana Ávila usó su cuenta de 'X' para enviar un mensaje relacionado no solo con los últimos minutos de vida de su novio sino para esclarecer las versiones que se han publicado en torno a que, supuestamente, el cantante viajaba acompañado. La mañana de este sábado 11 de octubre, Ávila explicó qué estaba ocurriendo mientras Dorcaz fue víctima de la agresión.

Según su tuit, Fede acababa de dejarla y estaba trasladándose a su casa. Mientras manejaba, iba hablando por teléfono con ella. Según la cantante, él iba solo y había hablado “con sus amigos para contarles lo bien que le estaba yendo”. Ávila agregó que su pareja “nunca en la vida estuvo en malos pasos”.

En el mensaje respondió a las especulaciones que se han publicado, en el que exigió que se investigue conforme a la ley: “Justicia no mentiras, no desvíen la información para quitar responsabilidad a lo que pasó”.

Mariana Ávila usa 'X' para desahogarse ante la muerte de su novio

Después del primer tuit que publicó el viernes 10 de octubre por la mañana, la cantante Mariana Ávila ha usado 'X' para desahogarse. Tras haber reposteado la imagen de una hoja de cuaderno llena de lágrimas en las que solo se leen las frases: "Querido Dios" y "Amén", la cantante escribió:

No quiero estar un día más sin ti, nenito. Estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado.

La intérprete también recordó una entrevista en la que Fede Dorcaz confesó su amor por México. Finalmente, este sábado por la mañana, la también influencer dio a conocer que este sábado 11 de octubre, él y su pareja cumplirían "Un mes más juntos".

Quién fue Fede Dorcaz

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz nació en Mar del Plata, Argentina. Fue hijo único. Su familia decidió mudarse a Palma de Mallorca, España, cuando él tenía 13 años. En aquellos tiempos, durante su adolescencia, se sintió interesado en el futbol, deporte en el que pudo incursionar.

Cinco años después, mientras caminaba en Barcelona, fue “descubierto” por una agencia de modelos que lo contrató para trabajar en España, Italia y Estados Unidos. Solía cantar en los camerinos, antes de caminar por la pasarela, sus compañeros y amigos lo animaban a cantar en las reuniones, incluso se subió a cantar en el metro de Milán y en el de Nueva York.

Fede Dorcaz llegó a México en 2022 para abrirse paso en la industria musical, y dos años después lanzó al mercado su primer álbum, Instinto (2024). Esta producción contó con nueve canciones que fusionaban ritmos ochenteros con beats modernos. Hace algunas semanas se presentó en Hoy para presentar la canción ‘A tu medida’, un tema perteneciente al género cumbia norteña. Este mismo año también presentó la canción Moka, que interpretó al lado de su pareja.

