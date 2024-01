Critican a Mariana Echeverría por Dichos sobre Adopción: “Es Como un Perrito”

Mariana Echeverría fue duramente criticada en redes sociales tras decir que no podría adoptar un niño. La conductora habría comparado la adopción de un infante con la de una mascota.

Mariana Echeverría ha compartido con anterioridad que ella y su marido, el portero Óscar Jiménez, aún buscan ser padres por segunda ocasión. El matrimonio tuvo a Lucca en 2020 y en 2023 anunciaron que la conductora estaba embarazada de nuevo.

Desgraciadamente, en julio Mariana Echeverría dio a conocer que había perdido a aquel bebé. Al respecto escribió en Instagram:

Ahora, durante un encuentro con la prensa, la conductora habló sobre los planes para tener otro bebé a lado de su esposo, el portero de Las Águilas del América. Cuando se le preguntó si llegaron a considerar la adopción, Mariacha Echeverría dijo que era “complicado”:

Sí, me pasó por la mente, pero la adopción es muy complicada. Tengo amigos que han adoptado, que al final, la madre alimenta al bebé de todo. Drogas, comida, salud, todo eso recibe el bebé

Posteriormente, la conductora dijo que adoptar un niño era semejante a tener un perro:

Cuando adoptas, no quiero ponerlo igual, pero es como un perrito, no sabes con qué traumas va a salir. La otra vez adopté un perrito y era en contra de los niños. Todos los niños quería morder. No sabes los traumas que pueda tener un niño