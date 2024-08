Mariana Echeverría en "Hoy": Así Se Disculpó Llorando con Conductores del Programa

Mariana Echeverría, cuarta eliminada de La Casa de los Famosos 2024, asistió al programa 'Hoy' este martes para ofrecer disculpas por sus declaraciones dentro del reality show y terminó llorando durante la entrevista con Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Galilea Montijo y Tania Rincón.

La exintegrante de Me Caigo de Risa ha sufrido un duro regreso a la realidad tras salir de la casa más famosa de México, luego de que descubriera la 'traición' de Adrián Marcelo, su compañero en el cuarto Tierra, y al darse cuenta la molestia que había ocasionado con sus palabras sobre Arath de la Torre.

Video. "Quiero Ver los Videos": Mariana Echeverría Tras Salir de La Casa de los Famosos 2024

¿Qué dijo Mariana Echeverría sobre Arath de la Torre y sus compañeras de Hoy?

En su última semana en La Casa de los Famosos, Mariana aseguró que Arath de la Torre era una persona conflictiva y que ninguno de sus compañeros de Hoy lo "soportaba", además de susurrar que "Andrea lo odia" sin especificar a cuál se refería pues en el programa están la productora Andrea Rodríguez y las conductoras Andrea Legarreta y Andrea Escalona.

A ver, aguántalo 10 años de programa... No, está aislado porque nadie lo quiere. Por eso está solo porque no puede convivir. No lo soportan.

Por tal motivo, al salir de La Casa de los Famosos, Mariana Echeverría se disculpó a través de un video en sus redes sociales, asegurando que habló sin fundamentos y que pediría disculpas en persona en la entrevista de este martes, en la que especificó que se refería a Andrea Escalona.

"Me acabo de enterar de que la producción de Hoy, tanto la productora Andrea Rodríguez como los conductores, están molestos por lo que dije, y pido una disculpa. Las voy a pedir mañana, en vivo y frente a ellos, porque yo, cuando iba, percibía eso y hablé sin fundamentos, sin una certeza, así que lo di por hecho, lo cual no es así. Mañana afrontaré la situación. Pediré disculpas porque siempre me han abierto las puertas y he sido bien recibida", manifestó.

¿Qué dijo Mariana Echeverría en el programa Hoy?

En entrevista con Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Galilea Montijo y Tania Rincón, Mariana Echeverría volvió a ofrecer disculpas a las conductoras de Hoy, asegurando que habló sin fundamentos y que buscará ayuda psicológica.

"Por eso pido disculpas, porque hablé sin fundamentos, me equivoqué y al final no es motivo de pelear. Se dicen muchas cosas allá dentro que a lo mejor no, no es cuestión de arrancar cabezas, es cuestión de concientizar, de dar la cara y decir la regué, y aquí estoy. Me dan ganas de llorar por que es un reality bien complicado y no me voy a victimizar ni a justificar, voy a aprender.

"No se puede juzgar algo que no se ha vivido, entiendo su molestia y por eso estoy aquí, no te va a afectar en nada (dirigiéndose a Escalona), aquí la más afectada sin victimizar soy yo, por eso vengo a pararme aquí y a dar la cara y a pedir disculpas", dijo la exhabitante de La Casa de los Famosos 2024.