Mariazel Sufre Amenazas en Redes Sociales: Presentadora y Actriz Revela Qué Hará

La actriz y presentadora Mariazel Olle Casals, quien en marzo pasado anunció que se convertirá en mamá por segunda vez, compartió que ha vivido terribles amenazas en redes sociales, pero destacó que afortunadamente siempre son más los buenos comentarios que recibe de la gente, por lo que reveló qué acciones llevará a cabo.

Y es que hacer reír al público en un programa de comedia no siempre es sencillo, sobre todo cuando hay que poner buena cara ante las críticas y hasta amenazas en estado de gestación, como le ocurrió a la presentadora.

Esto hará Mariazel ante amenazas

Mariazel destacó que afortunadamente las amenazas no son constantes, y refirió que si fueran recurrentes y de la misma persona haría algo para protegerse.

Si fuera algo recurrente, de la misma persona, pues obviamente sí haría algo para protegerme, pero bueno, llegan de vez en cuando (los mensajes con amenazas) y no es muy constante, afortunadamente.

Añadió que siempre son más los buenos comentarios que recibe, por lo que no dejará de compartir noticias o contenido en sus redes sociales.

“Voy a seguir así, siempre he sido muy cercana a la gente que me sigue y no por un mensaje voy a dejar de compartirlo”, destacó.

A punto de recibir a nuevo integrante de la familia

A pesar del trago amargo, la presentadora cuenta con el apoyo de su esposo y su familia, además del público que la quiere, y más ahora que está a punto de recibir a un nuevo integrante de su familia.

Al respecto, Mariazel destacó que ha tenido un embarazo muy bonito y está muy ilusionada por recibir a su bebé; también dijo que no ha dejado de trabajar, pero sí siente cada vez más cansancio.

Ya estamos en la recta final, he tenido un embarazo bien bonito, no he parado de trabajar (…) Cada vez se siente más el cansancio y ahí vamos, muy ilusionada, muy feliz, ya prácticamente todo listo para recibir a Andrei en casa.

La actriz comentó que seguirá trabajando hasta que su cuerpo lo permita; actualmente también está en participación de teatro.

“Yo también estoy en teatro, estoy en el Teatro Libanés con Los Monólogos de la Vagina, un jueves al mes, y estoy en Atrapados Scape Room, un fin de semana sí, otro no, y hasta donde pueda llegar”, puntualizó.

Con información de Televisa Espectáculos.

