La actriz contó en exclusiva cómo fue la primera Navidad sin su hijo José Julián Figueroa, quien falleció en abril de este 2023.

No cabe duda que el 2023 será recordado como el año más difícil en la vida de Maribel Guardia. Con los meses, la actriz ha conseguido retomar sus actividades tras el lamentable fallecimiento de José Julián Figueroa. Sin embargo, la Navidad ha llegado como un nuevo reto. La actriz compartió en exclusiva cómo han sido estas fiestas sin su hijo.

Noticia relacionada: Consuegra de Maribel Guardia le Dice que ‘Alcance a su Hijo’ y Deje en Paz al Nieto

A través de Instagram, la actriz publicó un sentido mensaje navideño dirigido a sus admiradores. A todos ellos, pidió encarecidamente que valoren la Navidad no por lo material, sino por lo espiritual y por la compañía de los seres queridos. Al respecto escribió:

Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga regalos que no se vendan en las tiendas: un ‘me gustas mucho’, un ‘gracias por existir’, un ‘estoy aquí para ti, siempre’. Cuando le pidas algo a diciembre, pídele que te traiga abrazos apretados, carcajadas fuertes.

La publicación estuvo acompaña de una fotografía en la que aparece a lado de José Julián, quien falleció a principios de abril del 2023. A lo largo del año, Maribel Guardia mostró una gran apertura sobre su duelo, tanto con los medios de comunicación como con sus seguidores.

La actriz habló abiertamente sobre el terrible dolor que ha pasado y también ha señalado cómo ha sido el proceso de vivir sin José Julián.

En entrevista exclusiva con el programa Hoy, Maribel Guardia anunció que pasaría la Navidad en Costa Rica, en compañía de su madre. Durante la conversación, la actriz también abordó lo difíciles que han sido los últimos meses y cómo la religión ha sido un apoyo imprescindible:

Tuve unas experiencias místicas preciosas con la Virgen y eso me cambió el dolor, un dolor que no se lo deseo a nadie, porque te cambia la vida, te parte en dos. Mi vida ya nunca será lo mismo sin Julián.

La actriz también comentó que estaba deseosa de viajar a Costa Rica. Tras pasar la Navidad allá, Maribel Guardia participará en las fechas de la obra Lagunilla Mi Barrio, del 26 al 30 de diciembre y después saldrá de viaje con su familia.

Voy a pasar la Navidad allá [en Costa Rica], con mi mamá. Me regreso para estar en el maratón de Lagunilla Mi Barrio y de ahí me voy con mi pequeña familia, con mi nieto, mi nuera, mi marido, mi sobrina.

Maribel Guardia también desmintió que se esté divorciando y reiteró que está agradecida con el público, por el enorme cariño que le han dado durante este año:

Esas oraciones me han llegado al corazón. Muchas gracias, porque no sabes todo el cariño que he recibido de la gente.