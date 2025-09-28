Inicio Entretenimiento ¿Por qué Mario Castañeda Canceló Su Participación en la Comic Con 2025?

¿Por qué Mario Castañeda Canceló Su Participación en la Comic Con 2025?

Mario Castañeda, actor de doblaje de Goku, canceló su participación en la Comic Con 2025

Mario Castañeda canceló su participación en la Comic Con 2025. Foto: Cuartoscuro

Mario Castañeda, el famoso actor de doblaje que le da voz a Goku, personaje de Dragon Ball Z, canceló su participación en la Comic Con 2025. 

Mario Castañeda canceló de último momento su participación en la Comic Con 2025 de Ecuador y tuvo que viajar inmediatamente de regreso a México debido al fallecimiento de su mamá. 

Mario compartió con sus seguidores las razones de la cancelación al evento, y sus fans le expresaron su apoyo.

"Desde Comic Con Ecuador queremos compartir con ustedes una noticia muy sensible.

"Nuestro querido @mario_c_castaneda no podrá acompañarnos en Comic Con Ecuador Cuenca, ya que atraviesa un momento muy difícil: su querida mamita ha fallecido y debe regresar a su hogar para estar con su familia", compartieron los organizadores del evento en sus redes. 

Te recomendamos: El doblaje de México es considerado el mejor de América

¿Quién es Mario Castañeda? 

Mario Castañeda es uno de los actores de doblaje más reconocidos de nuestro país. También es locutor y director de doblaje. 

Es conocido principalmente por ser la voz oficial de Goku, el protagonista del anime Dragon Ball. 

Nació el 29 de junio de 1962, en Irapuato, Guanajuato, y se formó en actuación dramática en el Instituto Andrés Soler de 1979 a 1982. 

¿Qué personajes ha doblado Mario Castañeda?

Mario Castañeda ha dado voz a un sinnúmero de personajes y actores, por ejemplo, se convirtió en la voz oficial de Bruce Willis. También ha doblado a otros famosos actores como Mark Ruffalo, Tom Hanks y Jackie Chan.

También es el narrador de Kevin adulto, el protagonista de la serie Los Años Maravillosos.

Mario también dirigió el doblaje de la serie El Chavo Animado, e interpretó en ella las voces de Don Ramón y Ñoño.

